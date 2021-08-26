استهداف طائرة نقل إيطالية خلال اقلاعها من مطار كابول

نقلت وكالة (انسا) الايطالية للانباء عن مصادر عسكرية قولها ان طائرة نقل عسكرية من طراز سي-130 تقل موظفين من حلف شمال الاطلسي الناتو، تعرضت لاطلاق نار لدى اقلاعها الخميس، من مطار كابول، ودون ان يسفر ذلك عن اضرار.

وأفادت وكالة "آكي" الإيطالية بدورها أن الطائرة كان على متنها 98 مواطنا أفغانيا ممن كانوا يعملون مع قوات الناتو.

وأشارت الوكالة إلى أن الاستهداف جاء على الأرجح برشاش ثقيل، مؤكدة أن الضابطة الإيطالية التي كانت تقود الطائرة نفذت بشكل طارئ مناورة مراوغة لتفادي تعرض الطائرة للرصاص.

وأكدت الوكالة عدم وقوع إصابات بين طاقم الطائرة وركابها جراء الحادث، مشيرة إلى أنها وصلت بسلام إلى قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ثم توجه هؤلاء الأفغان من هناك إلى إيطاليا على متن رحلة أخرى.

وأكدت وسائل إعلام أخرى، منها "رويترز" و"سكاي نيوز"، صحة الأنباء عن الحادث.

وجاءت هذه الحادثة في وقت توالت التحذيرات التي اطلقتها الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وبلجيكا من هجوم وشيك على مطار كابول، وذلك في وقت تتجمع حشود على بوابات المطار في محاولة يائسة للمغادرة في أعقاب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.