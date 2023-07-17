اسرائيل تبلغ المغرب رسميا قرارها الاعتراف بسيادته على الصحراء

اعلن المغرب الاثنين، ان اسرائيل ابلغته رسميا قرارها الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية، في خطوة من شأنها ازالة عقبة رئيسية امام اقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الجانبين.

وقال بيان للديوان الملكي المغربي ان الملك محمد السادس تلقى رسالة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يبلغه في بالقرار.

واضاف البيان ان الرسالة تضمنت التزام الحكومة الاسرائيلية بتجسيد مفاعيل قرارها الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في كافة اعمالها ووثائقها.

وتعهدت كذلك بابلاغ الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية والبلدان المرتبطة بعلاقات مع الدولة العبرية بهذا القرار.



وقال نتنياهو في الرسالة ان اسرائيل تنظر ايجابيا الى فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية في سياق تكريسها لقرار الاعتراف بسيادة الرباط عليها، بحسب بيان الديوان الملكي المغربي.

وحتى الان، افتتحت 28 دولة قنصليات في مدينة الداخلة الساحلية من بينها الامارات والبحرين، وكلاهما وقعتا على اتفاقات ابراهام التطبيعية مع اسرائيل اضافة الى المغرب.

اول ملحق عسكري اسرائيلي في المغرب

وفي وقت سابق الاثنين، اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان تعيين ملحق عسكري لدى المغرب بهدف ترقية مستوى التعاون الامني بين البلدين.

وقال البيان ان الملحق شارون إيتاح، وهو من اصول مغربية ويشغل حاليا منصب قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، سيتولى مهمته رسميًا في المغرب في الأشهر المقبلة.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من اراضيه، فيما يخوض نزاعا منذ عقود مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى لاعلانها دولة مستقلة.

وعام 2020، اعترف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، وذلك كجزء من صفقة تضمنت رفع مستوى علاقات الرباط وتل ابيب.

كانت الرباط اشترطت لاقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع اسرائيل بما في ذلك فتح سفارة في تل ابيب ان تعترف الاخيرة رسميا بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو الامر الذي لم يحصل يعد

وتقتصر العلاقات حاليا على مكتبي ارتباط في كلا البلدين يقومان مقام سفارتين، لكن بصورة غير رسمية.