اسرائيل تتحدث عن مجموعة جديدة باسم "مجموعة الرد السريع" في طولكرم

كشفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن محاولة فلسطينيين تشكيل مجموعة في مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة على غرار مجموعة عرين الاسود في نابلس وجنين وقالت ان الاقتحام الاخير لمخيم طولكرم والذي ادى الى سقوط شهيدين فلسطينيين كشف عن مجموعة "الرد السريع"

واعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي انه وفي "عملية مشتركة لمستعربي حرس الحدود والجيش، وبتوجيه استخباري من الشاباك، قامت القوات صباح اليوم (السبت) باغتيال حمزة خريوش وسامر الشافعي، الضالعين بتنفيذ عملية إطلاق النار في أفني حيفتس، في 2 مايو. عام 2023"

واستشهد سامر صلاح الشافعي (22 عاماً) بعد اصابته في الرقبة والصدر والبطن، وحمزة جميل خريوش (22 عاماً)، اثر اصابته في الصدر والبطن والقدم اليسرى، ونعت "كتائب شهداء الأقصى - مجموعة الرد السريع (كتيبة طولكرم)" الشهيدين.

ووفق ما اشار المتحدث باسم قوات الاحتلال فانه و"خلال أعمال التمشيط في المنزل الذي اختبأ بداخله الشبان تم العثور على أسلحة منها بندقيتين من طراز M16 وسترات واقية وأمشاط ذخيرة"

مصادر اعلامية عبرية نقلت عن معلومات امنية تحذيرات من "نشوء منظمة فلسطينية جديدة في طولكرم تسمى "مجموعة الرد السريع" " وقالت ان المطلوبين اللذين استشهدا صباح اليوم من بين أعضائها.

قائد حرس الحدود الاسرائيلي المشرف أمير كوهين قال عن العملية انه "نشاط محترف وحازم لقوات الأمن والجيش الإسرائيلي ، بفضل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة للشاباك ، تمكنا من إحباط الخلية المطلوبين التي نفذت الهجوم هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق من مارس الماضي تبنت مجموعة الرد السريع (كتيبة طولكرم) عملية مزدوجة في مستوطنتي “بيت حيفر” و”بيت حيفس” ادت الى اصابات مباشرة في صفوف المستوطنين وقد حذرت “الرد السريع” الاحتلال من التمادي في اعتداءاته على أهالي القدس والمسجد الأقصى

وتخشى اسرائيل من المجموعات والكتائب الفلسطينية التي يشكلها الشباب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال ، وهي مجموعات لا تلتزم بالاتفاقيات الفلسطينية الاسرائيلية وترد على الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة ، كماان غالبية اعضاء تلك المجموعات يندفعون باتجاه تنفيذ عمليات فردية وسط حاضنة شعبية وتاييد فلسطيني لتلك الظاهرة