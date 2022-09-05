  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. اسرائيل تتراجع: منفذ عملية غور الاردن الثالث مايزال طليقا

اسرائيل تتراجع: منفذ عملية غور الاردن الثالث مايزال طليقا

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2022 - 04:48
سلطات الاحتلال الاسرائيلي اشارت الى اعتقال المنفذ الثالث اسمه ماهر السعيد 50 عاما
سلطات الاحتلال الاسرائيلي اشارت الى اعتقال المنفذ الثالث اسمه ماهر السعيد 50 عاما

تراجعت سلطات الاحتلال عن اعلانها بشأن اعتقال المنفذ الثالث للهجوم على حافلة للجنود الاسرائيليين في غور الاردن ، وذلك بعد اعلانها اعتقال اثنين من المنفذين

اقرأ ايضاًعاجل: تقارير عبرية تتحدث عن اعتقال المنفذ الثالث لعملية غور الاردنعاجل: تقارير عبرية تتحدث عن اعتقال المنفذ الثالث لعملية غور الاردن

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اشارت الى اعتقال المنفذ الثالث اسمه ماهر السعيد 50 عاما وهو مزارع من جنين، قبل ان تعود القناة 14 العبرية لتقول : "اتضح من التحقيق مع المشتبه به المعتقل قبل قليل بأنه ليس المنفذ الثالث لــعــمـــلــية الأغوار".

وقال اعلاميون فلسطينيون ان من قام جيش الاحتلال  باعتقاله هو المطلوب محمد تركمان له علاقة بمساعدة المنفذين حسب زعم الجيش لكن ليس هو المنفذ الثالث


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...