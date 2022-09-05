اسرائيل تتراجع: منفذ عملية غور الاردن الثالث مايزال طليقا

تراجعت سلطات الاحتلال عن اعلانها بشأن اعتقال المنفذ الثالث للهجوم على حافلة للجنود الاسرائيليين في غور الاردن ، وذلك بعد اعلانها اعتقال اثنين من المنفذين

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اشارت الى اعتقال المنفذ الثالث اسمه ماهر السعيد 50 عاما وهو مزارع من جنين، قبل ان تعود القناة 14 العبرية لتقول : "اتضح من التحقيق مع المشتبه به المعتقل قبل قليل بأنه ليس المنفذ الثالث لــعــمـــلــية الأغوار".

وقال اعلاميون فلسطينيون ان من قام جيش الاحتلال باعتقاله هو المطلوب محمد تركمان له علاقة بمساعدة المنفذين حسب زعم الجيش لكن ليس هو المنفذ الثالث