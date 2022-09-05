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عاجل: تقارير عبرية تتحدث عن اعتقال المنفذ الثالث لعملية غور الاردن

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:22
اعتقال المنفذ الثالث لعملية إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية
اعتقال المنفذ الثالث لعملية إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية

افادت القناة 14 العبرية عن اعتقال المنفذ الثالث لعملية إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية في شارع 90 قرب غور الأردن

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وكانت تقارير عبرية اكدت أن الشخص الثالث المرتبط بالعملية، التي وقعت على شارع التسعين في الأغوار الشمالية، نفذها بالتعاون مع ابته وابن شقيقه.

وأشارت المصادر، إلى أن المنفذ الثالث اسمه ماهر السعيد 50 عاما وهو مزارع من جنين، وعمل على توفير المعدات لتنفيذ الهجوم على الحافلة التي كانت تقل الجنود.

وبينت المصادر أن المطارد ماهر السعيد تم اعتقاله من قبل الجيش الاسرائيلي قبل 3 اسابيع، بعد مناوشات مع جنود الاحتلال بسبب محاولته إيصال خط ماء لأرض زراعية كان يزرعها، وتم الإفراج عنه لاحقاً.


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