اسرائيل تخفف قيود دخول الفلسطينيين إلى القدس قبل رمضان

البوابه - كشفت السلطات الإسرائيلية عن تخفيف القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى القدس وذلك قبل حلول شهر رمضان.

وسيسمح الإحتلال الإسرائيلي للنساء من جميع الأعمار والأطفال حتى سن 12 والرجال فوق سن 55 من الضفة الغربية بالدخول لغاية الصلاة في المسجد الأقصى في القدس المحتلة يوم الجمعة بدون تصريح دخول.

قطاع غزة

فيما يتعلق بالفلسطينيين من قطاع غزة فسيسمح الاحتلال الإسرائيلي لعدد غير محدد منهم بزيارة القدس بين الأحد والخميس خلال شهر رمضان المقبل من خلال منح التصاريح للنساء فوق سن 50 وللرجال فوق سن 55 عاما.

وبحسب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية فسيتم أيضا الموافقة على زيارات الفلسطينيين من الضفة الغربية لأفراد عائلاتهم في إسرائيل، وأيضا الموافقة على زيارات الأجانب للفلسطينيين في الضفة الغربية، شريطة خضوع كل الزيارات لموافقات أمنية.

مطار رامون

ومن إجراءات تخفيف القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين من قبل الإحتلال الإسرائيلي منح الفلسطينيين من الضفة الغربية موافقة على السفر إلى الخارج عبر مطار رامون، خلال شهر رمضان المبارك، فيما سيتم تمديد ساعات العمل لمختلف المعابر ونقاط التفتيش داخل وخارج الضفة الغربية خلال الشهر الفضيل.



