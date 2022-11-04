اسرائيل تقصف غزة بـ 15 صاروخا

اعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي انها اغارت فجر اليوم الجمعة، على مواقع عسكرية قالت انها تابعة لحركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، بعد قليل من اطلاق صواريخ وقذائف باتجاه مستوطنات اسرائيلية في منطقة الغلاف

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت فجر اليوم بخمسة عشر صاروخاً "موقعين للمقاومة" وأرضاً خالية في وسط قطاع غزة، من دون الابلاغ عن سقوط ضحايا واشارت الى ان الخسائر اقتصرت على الماديات وانقطاع التيار الكهربائي عن مخيم المغازي»، فيما اشتعلت النيران في الموقعين المستهدفين

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم ان: "القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة فجر اليوم هو عدوان سافر، ويمثل امتداداً لحربه المفتوحة على شعبنا في كل أماكن وجوده، وهذا الإرهاب لن يوقف انتفاضة شعبنا الذي سيواصل القتال رغم العدوان حتى تحقيق الحرية والاستقلال".

غارات جوية اسرائيلية ليلة الجمعة على مواقع للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة المحاصر. pic.twitter.com/w8h5VQo0bV — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 4, 2022

وادعت سلطات الجيش الاسرائيلي انها قصفت «موقعاً عسكرياً تحت الأرض في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع لتطوير وإنتاج الصواريخ» علما انه لم يتبن اي فصيل فلسطيني الهجوم الصاروخي الذي لم يسفر ايضا عن اي اصابات او قتلى في صفوف المستوطنين ، الا ان ترجيحات الاعلام العبري ان تكون حركة الجهاد الاسلامي هي من يقف وراء القصف ردا على اغتيال فاروق سلامة احد قادة سرايا القدس في جنين