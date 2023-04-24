اسرائيل تمنع النشر في قضية النائب عماد العدوان وقبيلته تشيد بوطنيته

ثمنت قبيلة العدوان الاردنية "الروح الوطنية التي يتمتع بها النائب عماد العدوان" الذي اعتقلته اسرائيل امس الاحد بتهمة تهريب سلاح الى الضفة الغربية، فيما رفض وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي تلقي اتصالا من نظيره الاسرائيلي

قبيلة العدوان : النائب عماد العدوان عبر عن موقفنا

وقالت قبيلة العدوان الاردنية تعليقا على اعتقال النائب عماد العدوان في اسرائيل ان "القريب من النائب عماد يعي جيدا الروح الوطنية والقومية التي يتمتع بها، وكذلك إخلاصه ودفاعه المستميت عن القضية الفلسطينية -قضيتنا جميعا-"

وقالت القبيلة في بيانها ان "النائب عماد العدوان لم يرتكب جريمة قتل بدم بارد على الأرض المحتلة، كما فعل حارس السفارة الإسرائيلية في عمان" في اشارة الى الحارس الاسرائيلي الذي قتل اثنين من الصناعيين الاردنيين في مقر السفارة الاسرائيلية في عمان وجرى اعادته الى تل ابيب حيث استقبله نتنياهو بالاحضان بشكل مستفز متراجعا عن تعهده بمحاطمته وقضاء عقوبته بالسجن في اسرائيل

قرار منع النشر في قضية عماد العدوان

في الاثناء اعلنت وسائل إعلام اسرائيلية، إن قرارا إسرائيليا صدر بمنع نشر الإعلام الإسرائيلي تفاصيل في قضية النائب عماد العدوان الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية، فيما قالت هيئة البث الرسمية الاسرائيلية إنّ وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي رفض تلقي اتصالا من وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال "ستفرج عن النائب الأردني فور انتهاء التحقيق معه".

باحث: النائب عماد العدوان سيعود الى الاردن

الى ذلك علق مدير عام مركز "ستراتيجيكس" للدراسات والأبحاث حازم سالم الضمور، على القضية بالتاكيد على انه "في حال أثبتت التحقيقات أن الشخص المحتجز مُدان سيتم إعادته إلى بلده لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه، وفي حالة النائب المحتجز من المتوقع أن يعود إلى عمان قريبا بعد انتهاء التحقيق".