اسرائيل.. عشرات آلاف الإصابات بكورونا بين الطلبة

شهدت أعداد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في "اسرائيل"، ارتفاعا حادا، وأرقاما قياسية جديدة، بعد تجاوز الحالات التي سجلت الأربعاء حاجز ال 11 ألف إصابة.

وبحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الاسرائيلية، يتلقى حاليا 1109 إسرائيليين العلاج في المستشفيات، بينهم 666 مصابا بإصابة خطيرة بكورونا، من بينهم 149 مريضا يرتبطون بأجهزة تنفس اصطناعي.

وتظهر المعطيات أن نصف الإصابات المسجلة الأربعاء، هي لطلاب أقل من عمر 18، ووفقا لبيانات الوزارة يتضح أنه تم فحص 5658 شخصا بين الطلاب، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية بينهم 11%.

وكشفت وزارة الصحة أن 40044 طالبا مصابا حالتهم نشطة، ويوجد 57260 طالبا بالحجر الصحي، أي أن هناك 97304 طلاب غير قادرين على الذهاب للمدرسة، إضافة إلى 287 إصابة بين الطواقم التعليمية كشف عن إصابتها أمس بالفيروس.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت قد أكد في تصريحات سابقة أنه يمكن السيطرة على ارتفاع حالات الإصابة من خلال التطعيم والالتزام بإجراءات الحماية مثل ارتداء الكمامة.

وحثت حكومته جميع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق للحصول على جرعة ثالثة من لقاح "فايزر".

العام الدراسي الجديد

وصادق بينيت الإثنين الماضي على قرار بدء العام الدراسي كما كان مخططا له مسبقا، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق للـ1 من سبتمبر 2021.

وقال مكتب بينيت إنه يتعين على 70٪ من الأطفال أو أكثر في الصف السابع وما فوق تلقي جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، حتى يكون الحضور شخصيا في الفصول الدراسية.

وبذلك يعود تلاميذ المرحلة الإعدادية إلى الجدول الدراسي لما قبل الجائحة، بعدما قضوا الفترة الماضية في المنازل أو حضروا بعض الفصول لينضموا بذلك إلى أطفال دور الحضانة وتلاميذ المرحلتين الابتدائية والثانوية، الذين سبق أن عادوا إلى فصولهم.

إلا أنه سيكون على الطلاب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وسيُسمح لهم بإزالة الكمامات خلال حصص التربية البدنية، وعند تناولهم الطعام، وبين الحصص.

وتلقى حوالي 60٪ من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة جرعتين من اللقاح.