اسرائيل قصفت الفرقة الرابعة التابعة لماهر الاسد

اعلنت اسرائيل لاول مرة تبنيها عملية القصف على سورية بشكل مباشر وصريح وذلك على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال "أفيخاي أدرعي" بعد قليل من اطلاق صواريخ على الجولان المحتل وصل احدها وسقط اخران في الاراضي السورية والاردنية

وقال ادرعي ان "سلاح الجو نفذ عدة غارات فجر اليوم "الاحد" على مواقع عسكرية في سوريا"

واشار الى ان القصف الإسرائيلي استهدف مجمعاً عسكرياً للفرقة الرابعة التي يقودها الواء ماهر شقيق الرئيس السوري بشار الاسد واحد اذرع ايران في سورية

كما اعلن ادرعي ان الغارات الجوية استهدفت منظومة رادار ومواقع مدفعية تابعة لجيش النظام السوري

وكانت تل ابيب اعلنت عن قصف طائرة مسيرة لمنصات الصواريخ التي اطلقت باتجاه الجولان المحتل

واعلن فصيل لواء القدس التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الموالية للنظام السوري وايران المسؤولية عن قصف الجولان فيما حمل الجيش الإسرائيلي مسؤلية أي هجوم من داخل سوريا للدولة السورية