اسكتلندا تطلق اوسع عملية بحث عن وحش بحيرة لوخ نيس الأسطوري

اعلن مركز جذب سياحي اسكتلندي اطلاق ما وصفها بانها اوصع عملية للبحث عن وحش بحيرة لوخ نيس الاسطوري، داعيا "صائدي الوحوش" للمشاركة في الفعالية التي ستستمر على مدى يومين.



ويعول "مركز بحيرة لوخ نيس" على التكنولوجيا الحديثة من اجل تاكيد او نفي وجود الوحش الاسطوري الذي سيطر على مخيلة الاف الاشخاص منذ أن نُشرت أول مشاهدة له عام 1933.

وقال المركز ان عمليات البحث التي سيقوم فريقه بتسهيلها تشتمل على استخدام كاميرات الاشعة تحت الحمراء يمكنها انتاج صور حرارية للبحيرة من الجو، فضلا عن اجهزة تنصت لرصد الاصوات تحت المياه.

وسيقوم خبراء الفريق بارشاد المتطوعين المشاركين الى مناطق محددة لمراقبتها وتسجيل النتائج، حيث سيطلب منهم التدقيق في اي فجوات او حركات في الماء خلال عمليات الرصد.

وكان مكتب التحقيقات في لوخ نيس اطلق عام 1972، دراسة واسعة بحثا عن علامات تدل على وجود الوحش الأسطوري.

وتعد عملية البحث التي اعلن عنها مركز البحيرة الاسبوع الماضي الاكبر والاوسع منذ ذلك الحين، ومن المقرر ان تجري على مدى يومي 26 و27 اب/أغسطس الجاري.

وعلى مر السنين، طرحت العديد من النظريات لتفسير المشاهدات العديدة التي ابلغ عنها اشخاص حول وجود الوحش، وكذلك صورة غير واضحة تؤكد حقيقة وجوده في البحيرة العذبة الشهيرة.

البعض راى ان في الامر مزحة، واخرون قالوا ان ما يظهر في الصورة والاوصاف التي قدمها الشهود هو نوع من البليزوصورات أو من الزواحف البحرية التي تعود الى ما قبل التاريخ.