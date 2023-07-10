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اشتبك مع الجنود "الاسرائيليين".. شهيد قرب رام الله (فيديو وصور)

تاريخ النشر: 10 تمّوز / يوليو 2023 - 11:13
الشاب حاول زرع عبوة ناسفة قرب مستوطنة حلميش
الشاب حاول زرع عبوة ناسفة قرب مستوطنة حلميش

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، برصاص قوات الإحتلال الاسرائيلي بالقرب من مستوطنة حلميش المقامة على أراضي محافظة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشؤون المدنية أبلغت باستشهاد الشاب بلال إبراهيم حسني قدح ( 33 عاماً) قرب قرية دير نظام.

وذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، فإن الشاب حاول زرع عبوة ناسفة قرب مستوطنة حلميش القريبة من المنطقة.

وأشارت "ريشت كان"، إلى أن قوة عسكرية اسرائيلية، كانت تنصب كمينا في موقع استشهاد قدح، وتمكنت من قتله.

وادعت القناة العبرية، أنه تم العثور على بندقية في مركبته، فيما تم إغلاق الطريق.

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فيما قالت قناة (كان) العبرية إن الفلسطيني الذي تم تصفيته أطلق النار باتجاه جنود جيش الاحتلال، وألقى عبوة ناسفة قبل إطلاق النار عليه.

وفي السياق ذاته، قال شاهد عيان إنه "تم تصفية الشاب بدم بارد غرب رام الله، وحاولنا سحبه دون السماح لنا بذلك".


 

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