اشتية يتهم إسرائيل باستغلال الحرب بأوكرانيا وتصعيد الإعدامات الميدانية

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الأحد، إسرائيل باستغلال انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا، لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية للفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان صحفي نشره المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم عبر صفحته الرسمية، تعليقاً على استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة، وسط الضفة الغربية.

وحذر اشتية من التداعيات الخطيرة لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مستفيدة من انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، استشهاد طفل فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها تلقت بلاغ باستشهاد الطفل يامن نافز جفال (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة “أبو ديس”، شرقي القدس.

فيما أفاد مراسل الأناضول نقلاً عن مصادر محلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار على الطفل خلال مواجهات اندلعت في البلدة، ومن ثم قام باعتقاله مصابا.

وأظهر مقطع مصور جرى تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي، العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهم يحملون مصابا فوق حمالة، ووضعوه داخل مركبة عسكرية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صدرت أوامر جديدة للجنود الإسرائيليين تتيح لهم إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من إلقائها، وأثناء انسحاب الشبان من المكان، أي دون أن يشكلوا خطرا على الجنود.

بدورها، قالت منظمة “بتسيلم” الحقوقية العبرية، في حينه، إن القوات الإسرائيلية لا تستخدم إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصة، وإنما “كإجراء روتيني”، حتى دون أن يشكل المستهدفون خطرا عليها.‎

وفجر الأحد، استشهد الشاب الفلسطيني كريم القواسمي (19 عاما)، بنيران الشرطة الإسرائيلية، بزعم طعنه اثنين من عناصرها، وسط مدينة القدس المحتلة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.