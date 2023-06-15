اشتيه يتهم إسرائيل بإعادة احتلال الضفة الغربية

اتهم محمد اشتيه، رئيس الوزراء الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها "تعيد احتلال الضفة الغربية".

ودعا شتية خلال استقباله في رام الله الأربعاء، النائب الأول لوزير الخارجية الياباني شيجيو يامادا، إلى الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها.

وبين رئيس الوزراء الفلسطيني أن المناطق الفلسطينية تشهد اقتحامات متكررة وبشكل يومي من قبل جيش الاحتلال إضافة إلى إطلاق نار بهدف القتل، كما تطرق اشتية إلى عمليات الاعتقال والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وشدد على أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات هو إعادة احتلال للضفة الغربية وانتهاك للقانون الدولي والإنساني.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل تتنصل من كافة الاتفاقيات الموقعة معها، ولم تسمح بعقد انتخابات في القدس، مطالبا ايضا بالضغط على إسرائيل للالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة معها خاصة عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، كما طالب بوقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة.

وأشار اشتيه خلال كلمته بمناسبة يوم دول الشمال الأوروبي، أنه وبينما تقف دول العالم مع حل الدولتين تقوم إسرائيل بتدمير ممنهج لهذا الحل من خلال المزيد من الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني وكذلك الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى فل عن عمليات القتل والاعتقالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني. و استمرارها في حصار قطاع غزة.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني الى الجهود المبذولة من كافة مع المجتمع الدولي لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية، في ظل فراغ سياسي في الواجهه من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة.

