اصابات في حريق بمصفاة سكيكدة النفطية شرقي الجزائر

أعلنت شركة سوناطراك الحكومية للمحروقات في الجزائر، اصابة ثلاثة اشخاص جراء حريق اندلع الاثنين، في مصفاة بميناء سكيكدة النفطي شرقيّ البلاد.

واوضحت الشركة في بيان أن "الحريق نشب اليوم على مستوى المنطقة الصناعية لسكيكدة (شرق)، على الساعة 15:05 بالتوقيت المحلي (14:05 ت.غ)".

وأوضحت أن ذلك حدث "خلال عملية تزويد إحدى الشاحنات بمادة "كزيلان - Xylene" (مشتقات بترولية) بمحطة الشحن التابعة للمصفاة النفطية.

ولفتت الشركة إلى أنه تم التحكم بالحادث مباشرة من طرف فرق التدخل للأمن الداخلي لسوناطراك.

وأضافت أن الحادث خلّف 3 جرحى أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى مستشفى سكيكدة.

وأكدت الشركة أن "الحريق لم يخلّف أي خسائر مادية أخرى، ومصانع الإنتاج لم تتوقف واستمرّت في العمل بصفة عادية".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، توفي شخص وأصيب 6 آخرون، جراء حريق شبّ بالمصفاة ذاتها خلال أعمال صيانة.

ويعتبر ميناء سكيكدة النفطي شرقيّ الجزائر ثاني أكبر منشأة من هذا النوع في البلاد بعد مرفأ أرزيو (غرب).

ويضمّ الميناء مصفاةً لتكرير البترول ومصنعًا للغاز الطبيعي المسال، ورصيف شحنٍ ومصانع أخرى.