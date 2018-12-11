اصابة مسؤول أمني تركي بهجوم مسلح

أرشيفية

أصيب مدير أمن ولاية ريزة ألتوغ وردي اليوم الثلاثاء، بعيارات نارية بعد تنفيذ هجوم مسلح على مبنى المديرية، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

وذكرت الوكالة التركية، أن شخصين آخرين أصيبا أيضا خلال الهجوم، دون التطرق إلى حالة المصابين الثلاثة ونوع الإصابات.

وأشارت الوكالة إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المبنى فور سماع صوت عيارات نارية داخله ونقلت "وردي" والمصابين الآخرين إلى المستشفى.

وعقب الحادث طوقت شرطة الولاية (شمال تركيا) محيط المبنى فيما دخلت قوات التدخل السريع إليه