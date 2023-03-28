اطلاق نار كثيف على مقرات السلطة الفلسطينية في جنين

تعرض مقر المقاطعة التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية في جنين الى اطلاق نار كثيف مساء امس الثلاثاء من دون الاعلان عن اصابات او تحديد الجهة التي اقدمت على شن الهجوم

وقالت مصادر فلسطينية ان زخات من الرصاص ورشقات كثيفة هطلت على مقر السلطة الفلسطينية فيما رصدت تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي من عناصر تنتمي لحركة حماس تدعو لشن هجمات على المواقع التابعة للامن الفلسطيني

وقالت مصادر امنية فلسطينية ان عناصر الامن انتشرت في المكان لضبط الامن

وفي اخبار لاحقة وردت للبوابة فان الاجهزه الامنيه الفلسطينية اعتقلت مطلوب للعداله اسمه بسام الفينو وعلى اثر ذلك قام بعد اتباعه بحرق اطارات في الشارع الرئيسي فيما استغل بعض المسلحين المعارضين للسلطة حالة الشغب وقامت باطلاق النار على مقرات السلطة

#فلسطين | جانب من إطلاق النار المتجدد صوب المقاطعة في جنين. pic.twitter.com/qZi4WhOAbs — غرب آسيا - عاجل (@WANbreaking) March 28, 2023

وافادت مصادر في جهاز الامن الوقائي الفلسطيني ان بسام الفينو من مخيم عسكر القديم ومطلوب في عدة قضايا