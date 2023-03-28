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اطلاق نار كثيف على مقرات السلطة الفلسطينية في جنين

تاريخ النشر: 28 آذار / مارس 2023 - 10:14
قوات امنية فلسطينية تنتشر بعد اطلاق النار على المقاطعة - الصورة عن موقع رام الله الاخباري
قوات امنية فلسطينية تنتشر بعد اطلاق النار على المقاطعة - الصورة عن موقع رام الله الاخباري

تعرض مقر المقاطعة التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية في جنين الى اطلاق نار كثيف مساء امس الثلاثاء من دون الاعلان عن اصابات او تحديد الجهة التي اقدمت على شن الهجوم

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وقالت مصادر فلسطينية ان زخات من الرصاص ورشقات كثيفة هطلت على مقر السلطة الفلسطينية فيما رصدت تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي من عناصر تنتمي لحركة حماس تدعو لشن هجمات على المواقع التابعة للامن الفلسطيني

 

 

 

وقالت مصادر امنية فلسطينية ان عناصر الامن انتشرت في المكان لضبط الامن 

وفي اخبار لاحقة وردت للبوابة فان الاجهزه الامنيه الفلسطينية اعتقلت مطلوب للعداله اسمه بسام الفينو وعلى اثر ذلك قام بعد اتباعه بحرق اطارات في الشارع الرئيسي فيما استغل بعض المسلحين المعارضين للسلطة حالة الشغب وقامت باطلاق النار على مقرات السلطة 

 

 

وافادت مصادر في جهاز الامن الوقائي الفلسطيني ان بسام الفينو من مخيم عسكر القديم ومطلوب في عدة قضايا  

 

 


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