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اعتقال العشرات خلال مداهمات لصالات قمار داخل نواد ليلية في بغداد

تاريخ النشر: 18 نيسان / أبريل 2023 - 01:15
اعتقال العشرات خلال مداهمات لنواد ليلية في بغداد

اعتقلت قوات الامن العراقية عشرات الاشخاص خلال حملة مداهمات طالت صالات قمار وبارات في اربع نواد ليلية في العاصمة بغداد، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء.

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وتقع النوادي الليلية التي تم استهدافها في منطقة الكرادة حيث تقول الشرطة ان زبائن يمارسون فيها العاب القمار المحظورة.

واعلنت مديرية العلاقات والاعلام عبر تغريدة لمديرها اللواء سعد معن ان المداهمات التي وصفها بانها "عمليات نوعية"، تمت بإشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الامير الشمري.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الوزارة قوله فريقا تكتيكيا نفذ المداهمات التي اسفرت عن اعتقال 191 شخصا يمارسون لعبة الروليت بينهم 32 اجنبي .

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ويظهر في تسجيلات فيديو نشرتها وزارة الداخلة اشخاص يجلسون على الارض داخل صالات فيها طاولات للروليت وانواع العاب قمار اخرى، وقد وضعت على بعضها زجاجات مشروبات كحولية رغم ان تناولها محظور خلال شهر رمضان.

ورغم ان السلطات كانت اصدرت الشهر الماضي قرارا يمنع استيراد الخمور بموجب قانون كان اثار جدلا واسعا، لكن محال بيع المشروبات الروحية واصلت عملها كالمعتاد، علما ان مالكيها هم من المسيحيين واليزيديين.

ويفرض القانون غرامات على مخالفي قانون منع بيع الخمور تصل الى 19 ألف دولار.

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