اعتقال ايرانيتين بعد اعتداء رجل عليهما لعدم ارتدائهما الحجاب (فيديو)

اوقفت السلطات الايرانية امرأتين ظهرتا في تسجيل فيديو اثناء الاعتداء عليهما من قبل رجل قام بسكب اللبن على رأسيهما بسبب عدم ارتدائهما الحجاب، بحسب ما اعلنت السلطة القضائية السبت.

وظهر الرجل في الفيديو الذي انتشر بكثافة على وسائل التواصل وهو يخوض في مشادة كلامية مع المراتين داخل احد المتاجر، قبل ان يتناول دلوا مليئا باللبن ويسكب محتوياته فوق رأسيهما، قبل ان يتصدى له صاحب المتجر.

وقال موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية ان مذكرتي توقيف صدرتا في حق المراتين بسبب ارتكابهما فعلا محظورا، في اشارة الى خروجهما في مكان عام دون ارتداء الحجاب.

واضاف الموقع انه تم ايضا انذار صاحب المحل للالتزام بالقانون الذي يوجب عليه عدم السماح بانتهاك القانون والشريعة والانظمة داخل متجره، وهو ما يعني تحميله جزءا من المسؤولية لسماحه بدخولهما المتجر حاسرتي الرأس.

وبالنسبة للرجل الذي اعتدى على المراتين، فقد صدرت بحقه مذكرة توقيف هو الاخر بتهمة "تعكير صفو النظام" وارتكاب عمل مهين.

وفي وقت سابق السبت، جدد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي التأكيد على وجوب التزام النساء بارتداء الحجاب باعتباره امرا شرعيا و"ضرورة دينية".

قبل ثلاث شهور في ديسمبر ايران الغت شرطة الاخلاق واللي كانت تضرب البنت اللي مو لابسه حجاب وغيرها تذكرون الضجه والمظاهرات وقتها، المهم ان الشعب هناك للحين بعضهم يمارسون ذا السلوك وهذا مقطع انتشر امس لشخص شاف بنتين مو متحجبين في محل وسكب على راسهم لبن!!! pic.twitter.com/HPCFSmT6xb — MOATH | معاذ (@M0ATH) April 1, 2023

وكانت ايران شهدت موجة احتجاجات واسعة وغير مسبوقة على مدى ستة اشهر عقب حادثة وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا) بعد ايام من توقيفها من قبل شرطة الاخلاق بسبب عدم التزامها بارتداء الحجاب.

واسفرت الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، عن مقتل المئات بينهم عناصر قوات الأمن، كما أوقف الآلاف اثر موجة اعتقالات واسعة.