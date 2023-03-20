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اعتقال ترامب بتهمة دفع أموال لممثلة أفلام اباحية ليس تكهنا

تاريخ النشر: 20 آذار / مارس 2023 - 08:48
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

البوابه - وصفت محامية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألينا هابا تسريبات من مكتب المدعي العام، وهو أمر اعتيادي حول اعتقاله فيما يتعلق بالتحقيق في الأموال التي دفعها لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

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وقالت هابا: "نسمع جميعا بالأمر ونسمع التسريبات من مكتب المدعي العام، وهو أمر اعتيادي، معتبرة أن الحديث عن أمر مماثل سيكون غير مسؤول.

وأضافت هابا عبر مقابلة مع CNN بأنها لا تعتقد  أن هذا الأمر تكهن.. لافتة أنه إذا كان ذلك صحيحا فعليه أن يستبقه ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة..

كلمات دالة:دونالد ترامباعتقال ترامبستورمي دانيلزممثلة الأفلام الإباحيةالافلام الاباحيةالمدعي العامCNN

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