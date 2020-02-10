اعتقال رجلا معه سكين أمام البيت الأبيض هدد باغتيال ترامب

ذكرت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، أنها أوقفت رجلا مسلحا بسكين خارج البيت الأبيض، بعد أن هدد بـ”اغتيال” الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت الشرطة أنها أوقفت روجر هيدجبيث (25 عاما) وهو من فلوريدا، بعد أن هدد أمام أحد عملاء جهاز الخدمة السرية باغتيال ترامب، بحسب صحيفة “نيويورك بوست”.

وقال هيدجبيث: “أنا هنا لاغتيال الرئيس دونالد ترامب”، وأضاف: ” لدي سكين لأفعل ذلك”.

وذكرت السلطات أنه عثر على سكين بحوزة هيدجبيث في غمد على مفصل الفخذ الأيسر وحافظة مسدس فارغة على يمينه.

ويُعتقد أن ترامب كان داخل البيت الأبيض في ذلك الوقت.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن ذلك الرجل مختل عقليا، ونقلته إلى مستشفى لتقييم حالته العقلية. (د ب أ)