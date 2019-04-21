اعتقال عراقي يبيع ساعات تحمل صور صدام في بغداد (شاهد)

قالت مواقع عراقية محلية، إن السلطات الأمنية اعتقلت مواطنا يبيع ساعات يدوية، عليها صور للرئيس العراقي السابق، صدام حسين.

ونقلت عن مديرية نجدة بغداد، أن بلاغا وصلها من مواطن في بغداد، عن شخص يبيع الساعات في حي الربيع بمنطقة الجامعة، وإن السيطرة المركزية تحركت على الفور لإلقاء القبض عليه.

وتابع بيان المديرية بأن دوريات حي الجامعة ألقت القبض على الشخص المذكور، وسلمته إلى الجهات المختصة.

وينص قانون اجتثاث حزب البعث في العراق على تجريم "أي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه".





