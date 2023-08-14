اعتقال 10 اجانب يشتبه تورطهم بهجوم المرقد في ايران

اعتقلت السلطات الايرانية الاثنين، عشرة اشخاص جميعهم اجانب للاشتباه في صلتهم بالهجوم على مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد يوم الاحد، والذي خلف قتيلا وعدة جرحى.

ونقلت وكالة "مهر" للانباء عن رئيس عدلية محافظة فارس كاظم موسوي قوله ان جميع المعتقلين العشرة هم من الاجانب، مشيرا الى ان اربعة منهم تم توقيفهم مساء الاحد.

واضاف موسوي ان المشتبه به الرئيسي والذي تم اعتقاله في موقع الهجوم عرف عن نفسه بانه يدعى رحمت الله نوروزوف، وهو يحمل جنسية طاجيكستان.

ولم يكشف المسؤول القضائي الايراني عن جنسيات المعتقلين الاخرين.

وقال أحمد وحيدي وزير الداخلية في تصريحالت للتلفزيون الرسمي من موقع الهجوم إن "الإرهابي" المعتقل كان يتعاون مع "شبكة تنشط" من خارج البلاد.

وقتل شخص واصيب ثمانية اخرون في هجوم شنه مسلح مساء الاحد، على مرقد جراغ في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوب غربي ايران، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال عام.

وكان 13 شخصا لقوا مصرعهم واصيب 30 اخرون في هجوم استهدف مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم "شاه جراغ" في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الاحد، لكن محافظ فارس محمد هادي إيمانية وجه أصابع الاتهام الى تنظيم داعش، فيما قال التلفزيون الرسمي ان المهاجم اراد "الثأر لإعدام إرهابيَيْن" دينا بالتورط في الهجوم.

#فيديو كاميرا مراقبة يوثق اللحظات الأولى لاقتحام مسلح، الأحد، مرقد

شاه شيراغ في مدينة #شيراز بإيران



مسؤول محلي قال إن الهجوم أسفر

عن مقتل شخص واحد على الأقل، مشيرًا أن السلطات ألقت القبض

على أحد المشتبه بهم.#الحقيقة_أولا #إيران

#مرقد_شاه_شيراغ #تدري pic.twitter.com/vUx1b4rtML — تدري (@tadriuknow2) August 14, 2023

وكانت محكمة إيرانية اصدرت في اذار/مارس حكما بالاعدام على متهمين اثنين في الهجوم الاول الذي تبناه تنظيم داعش، وتم تنفيذ الحكم في الثامن من تموز/يوليو، بحسب ما ذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطات القضائية.

وبينما لم يحدد الموقع جنسية المدانين، لكنه قال ان احدهما اعترف بتعاونه مع التنظيم.

وقالت السلطات الايرانية ان المهاجم الرئيسي الذي ويدعى حامد بدخشان، فارق الحياة متأثرا بجروح اصيب بها اثناء اعتقاله من قبل قوات الامن.

كما اعلنت إنّها اعتقلت 26 "إرهابياً تكفيرياً" أجانب بينهم أفغان، لتورطهم في الهجوم.

ويعود اول هجوم اعلن داعش مسؤوليته عنه في ايران الى العام 2017، واستهدف حينها مقر البرلمان وضريح الخميني مؤسسة الجمهورية الاسلامية، وتمخض عنه 17 قتيلا.