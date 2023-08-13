قتلى في هجوم على مرقد شاه جراغ في ايران

لقي اربعة اشخاص على الاقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحان مساء الاحد، على مرقد جراغ في مدينة شيراز جنوب غربي ايران، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام محلية.

وقالت تقارير ان قوات الامن الايرانية اشتبكت مع المسلحين لدى محاولتهما اقتحام المرقد، حيث قتل احدهما فيما تمكن الاخر من الفرار حيث يجري البحث عنه حاليا.

وعمدت السلطات الى اغلاق المرقد عقب الهجوم وضربت طوقا امنيا في محيطه.

وتحدثت وسائل الاعلام المحلية عن مقتل اربعة اشخاص خلال الهجوم واصابة عدد اخر.

ولاحقا، اعلن التلفزيون الرسمي ان تنظيم "داعش" اعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وكان 13 شخصا لقوا مصرعهم واصيب 30 اخرون في هجوم استهدف مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم "شاه جراغ" في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي اذار/مارس، قضت محكمة إيرانية بالاعدام على متهمين اثنين في الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش، وقامت بتنفيذ الحكم في الثامن من تموز/يوليو.