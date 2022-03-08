حالة اغتصاب كل 10 دقائق في البرازيل

تُغتصب امرأة في البرازيل كل عشر دقائق، كما تقتل واحدة اخرى كل سبع ساعات، بحسب بيانات نشرتها منظمة غير حكومية تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.

وقال "منتدى الأمن العام" في تقرير ان عدد حالات اغتصاب النساء في البرازيل قد ارتفع بنسبة 3,7 في المئة خلال العام 2021 مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل 56 ألفا و98 اغتصابا، أي بمعدل حالة واحدة كل عشر دقائق.

كما سجلت البرازيل 1319 حالة قتل للإناث العام الماضي، أي بمعدل امرأة مقتولة كل سبع ساعات، في انخفاض طفيف بنسبة 2,7 في المئة مقارنة بالعام 2020، بحسب التقرير.

وقالت مديرة المنظمة سميرة بوينو أن "هذه البيانات تظهر الحاجة إلى التنفيذ العاجل للسياسات العامة للاستضافة والوقاية والقمع في مواجهة العنف ضد المرأة في البرازيل".

وأكدت أنه "رغم الانخفاض الطفيف في عدد جرائم قتل النساء، فإن الأرقام لا تزال مرتفعة للغاية"، إذ بلغ معدل وفيات النساء جراء جرائم قتل 1,22 لكل 100 ألف امرأة.

هذا التقرير الذي يستند إلى شكاوى جُمعت في مراكز الشرطة، يتعلق فقط بحالات الاغتصاب المبلّغ عنها والتي تمثل جزءا بسيطا من إجمالي حالات الاغتصاب المرتكبة ضد النساء.

كما يُظهر التقرير أن عدد حالات قتل النساء ازداد بشكل خاص من فبراير إلى مايو 2020، "في ذروة القيود" التي ألزمت البرازيليين المنزل في بداية جائحة كوفيد-19.