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اغتيال برلماني فلبيني أثناء توزيعه هدايا عيد الميلاد

اغتيال برلماني فلبيني أثناء توزيعه هدايا عيد الميلاد
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