اغلاق كافة الموانئ في سوريا

البوابه - أغلقت السلطات في مصر كافة الموانئ السورية في محافظتي طرطوس واللاذقية بما فيها الميناء التجاري في طرطوس وذلك في وجه الصيد والملاحة البحرية، نظراً للظروف الجوية السائدة، بحسب المديرية العامة للموانئ في سوريا .

وأكد العميد سامر قبرصلي مدير عام الموانئ لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) إغلاق جميع الموانئ على الساحل السوري بوجه الصيد والملاحة البحرية.

وعزا قبرصلي إغلاق كافة الموانئ في سوريا نتيجة لاشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر، منوها إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.



