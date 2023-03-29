  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. اغلاق كافة الموانئ في سوريا

اغلاق كافة الموانئ في سوريا

تاريخ النشر: 29 آذار / مارس 2023 - 10:13
ميناء رأس البسيط السوري
ميناء رأس البسيط السوري

البوابه - أغلقت السلطات في مصر كافة الموانئ السورية في محافظتي طرطوس واللاذقية بما فيها الميناء التجاري في طرطوس وذلك في وجه الصيد والملاحة البحرية، نظراً للظروف الجوية السائدة، بحسب المديرية العامة للموانئ في سوريا .

اقرأ ايضاًبشار الأسد يجري تعديلا وزاريا شمل 5 وزاراتبشار الأسد يجري تعديلا وزاريا شمل 5 وزارات

وأكد العميد سامر قبرصلي مدير عام الموانئ لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) إغلاق جميع الموانئ على الساحل السوري بوجه الصيد والملاحة البحرية.

وعزا قبرصلي إغلاق كافة الموانئ في سوريا نتيجة لاشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر، منوها إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.


 

كلمات دالة:سورياالموانئموانئ سورياطرطوساللاذقيةالملاحة البحريةقبرصلي

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...