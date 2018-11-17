الأرجنتين تعثر على غواصة مفقودة منذ عام

غواصة "سان خوان" التابعة للقوات البحرية الأرجنتينية

عثرت شركة "Ocean Infinity" الأمريكية على غواصة "سان خوان" التابعة للقوات البحرية الأرجنتينية والتي فقد أثرها في نوفمبر العام الماضي.

وكتبت القوات البحرية الأرجنتينية على صفحتها في تويتر: "تفيد وزارة الدفاع والقوات البحرية الأرجنتينية بأن بحث شركة "Ocean Infinity"، بمساعدة جهاز التحكم عن بعد على عمق 800 متر، أكد، اليوم الجمعة، العثور على الغواصة "سان خوان".

وفي 15 نوفمبر عام 2017 فقد الاتصال بالغواصة "سان خوان" التي كانت تقل، بعد خروجها من ميناء أوشوايا الأرجنتيني، 44 شخصا. وأعلنت القوات البحرية الأرجنتينية يوم 30 نوفمبر الماضي وقف محاولات إنقاذ طاقم الغواصة، فيما كانت أعمال البحث عنها مستمرة.

وفي أبريل الماضي غادرت آخر سفينة أجنبية، وهي سفينة "يانتار" الروسية، منطقة البحث عن الغواصة. وفي سبتمبر الماضي بدأت شركة "Ocean Infinity" الأمريكية الخاصة التي استأجرتها حكومة الأرجنتين، عملية البحث عن الغواصة، التي توجت أخيرا بالعثور عليها غارقة في قاع البحر مع بحارتها الـ44.