الأردن: احتجاز سائق قاد مركبته عن بعد (فيديو)

احتجزت الجهات الأمنية في الأردن شخصا لفترة تصل إلى 14 يومًا، بعدما تم ضبطه أثناء قيادته سيارته دون أن يجلس على المقعد المخصص للسائق.

ووفقًا لتقرير نشرته إذاعة الأمن العام اليوم الخميس، تبين أن السائق كان يتحكم في سيارته باستخدام تقنية القيادة الذاتية عن بُعد، أثناء سيرها على شارع الستين بمنطقة السلط.

وأكدت الإذاعة أن هذا الفعل المتهور عرّض حياة السائق نفسه وحياة الآخرين لخطر كبير، خصوصًا في ظل عدم جاهزية البنية التحتية للطرق لاستخدام تقنيات القيادة الذاتية.

وقد تم نشر مقطع فيديو يوثق لحظة الحادث، حيث يُظهر الشاب وهو جالس في المقعد الجانبي للسائق، بينما تسير السيارة بمفردها على الطريق



