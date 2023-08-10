  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الأردن: احتجاز سائق قاد مركبته عن بعد (فيديو)

الأردن: احتجاز سائق قاد مركبته عن بعد (فيديو)

تاريخ النشر: 10 آب / أغسطس 2023 - 08:46
شخص يقود مركبته بطريقة ذاتية عن بعد في منطقة السلط بالأردن

احتجزت الجهات الأمنية في الأردن شخصا لفترة تصل إلى 14 يومًا، بعدما تم ضبطه أثناء قيادته سيارته دون أن يجلس على المقعد المخصص للسائق.

اقرأ ايضاًفيديو مثير.. انقاذ شخص من منزل محترق في الرياض فيديو مثير.. انقاذ شخص من منزل محترق في الرياض

ووفقًا لتقرير نشرته إذاعة الأمن العام اليوم الخميس، تبين أن السائق كان يتحكم في سيارته باستخدام تقنية القيادة الذاتية عن بُعد، أثناء سيرها على شارع الستين بمنطقة السلط.

وأكدت الإذاعة أن هذا الفعل المتهور عرّض حياة السائق نفسه وحياة الآخرين لخطر كبير، خصوصًا في ظل عدم جاهزية البنية التحتية للطرق لاستخدام تقنيات القيادة الذاتية.

وقد تم نشر مقطع فيديو يوثق لحظة الحادث، حيث يُظهر الشاب وهو جالس في المقعد الجانبي للسائق، بينما تسير السيارة بمفردها على الطريق

اقرأ ايضاًفيديو مثير.. انقاذ شخص من منزل محترق في الرياض سائقو مركبات ينجون بأعجوبة من سيل جارف بسلطنة عمان(فيديو)


 

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن