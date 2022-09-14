الأردن.. ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة الى 9 وتوقيف 3 اشخاص

أعلنت مديرية الامن العام الاردنية مساء الاربعاء، ارتفاع حصيلة وفيات حادثة انهيار بناية سكنية في منطقة جبل اللويبدة في العاصمة الاردنية عمان الى تسع وفيات، فيما قرر الإدعاء العام توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة القضية.

وقالت المديرية في بيان إن "فرق الإنقاذ تتمكن من إخلاء جثة تاسعة من تحت الأنقاض لتكون حصيلة ما تم التعامل معه 9 وفيات وعشر إصابات"

وأضافت أن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول لكافة المحاصرين.

وقالت مديرية الأمن العام الاردنية في بيان إن "فرق الإنقاذ تمكنت من تحرير وفاة من تحت الأنقاض، ليصبح العدد الإجمالي لغاية الآن 6 وفيات و8 إصابات".

وتمكنت فرق الانقاذ من العثور على طفل عمره اقل من عام على قيد الحياة، تحت انقاض عمارة اللويبدة التي انهارت مساء الثلاثاء.

وقالت مديرية الامن في بيان "بحمد الله فرق الإنقاذ تعثر على طفل عمره أقل من عام وعلى قيد الحياة وتم عمل الإسعافات الأولية له ونقله بواسطة سيارة الإسعاف للمستشفى".

ويشارك 350 شخصا في عمليات الإنقاذ بحسب ما اعلن الدفاع المدني، و الذي أشار الى أن "المبنى في اللويبدة غير مستقر حتى الآن ولا يمكن استخدام آليات ثقيلة".

ووجه الملك عبدالله الثاني مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة الاربعاء، لمواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض جراء انهيار عمارة اللويبدة.

وشدد الملك خلال اتصال هاتفي، على أهمية توفير كل المستلزمات لمساعدة المتضررين ورعايتهم طبيا، والعمل على بذل المزيد من الجهد وتعزيز الإمكانيات من أجل تقليل الخسائر الناجمة عن انهيار المبنى.

كما وجه مؤسسات الدولة كافة إلى تعزيز التعاون للتعامل مع هذا الحادث المؤسف وتقديم المساعدة لفرق الإنقاذ، مثمنا الجهود المبذولة من قبل فرق الأمن العام والدفاع المدني والكوادر الطبية والجهات ذات العلاقة.

وأعرب عن خالص تعازيه بمن توفاهم الله من سكان المبنى، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

توقيف 3 أشخاص

وفي الغضون، قرَّر مدَّعي عام عمَّان الاربعاء، توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار العمارة، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة، في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

شاهد انهيار مبنى اللويبدة في الاردن pic.twitter.com/AAaHRwU30I — العميد🌹 ، عشقي 🇰🇼 (@Alhaaazin) September 14, 2022

وقال النَّائب العام حسن العبداللات إنّ المدعي العام أسند للمتهمين جرائم التسبب بالوفاة مكرر 4 مرات والتسبب بالإيذاء مكرر 7 مرات.

وأضاف أنَّ المدعي العام سيستمع لذوي المتوفين والمصابين، وسيقوم بتشكيل لجنة فنية لتحديد سبب الانهيار وتحديد المسؤولين عن ذلك بشكل دقيق، وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن.

وكان وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان قال الثلاثاء، إن من أسباب انهيار العمارة هو انها قديمة ومتهالكة، مضيفا انه يتم تقييم وضع المباني المجاورة.

وتوقع نقيب الجيولولجيين الأردنيين خالد الشوابكة أن العمارة المنهارة كانت قائمة على طبقات طينية وقد تكون هي السبب الرئيسي بسقوط المبنى.

ويعد جبل اللويبدة أحد أقدم أحياء العاصمة الأردنية، ويمتاز باحتضانه بنايات قديمة يعود تاريخ بنائها لبداية القرن العشرين.