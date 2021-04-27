الأردن: استياء في الشارع بعدما أخلفت الحكومة وعدها بتخفيف الحظر

سادت حالة من الاحباط والاستياء في الشارع الاردني بعدما اخلفت الحكومة وعدها لهم بالاعلان في موعد اقصاه يوم الثلاثاء، عن قرارات من شأنها تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، وخصوصا المتعلقة بساعات الحظر والقطاعات المغلقة.

ومنذ تعرضت المملكة للموجة الحالية من تفشي فيروس كورونا قبل نحو ثلاثة اشهر، فرضت الحكومة حظرا شاملا للتجول في ايام الجمعة وحظرا جزئيا في بقية الايام يبدأ من الساعة السادسة مساء للمنشآت والسابعة مساء للمواطنين، وينتهي في السادسة من صباح كل يوم.

الحكومة لم تحدد موعدا رسميا لاعلان قرارتها التخفيفية الموعودة، إلا أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أكد الأحد، أن ذلك سيكون خلال 48 ساعة، دون الاشارة الى موعد دخولها حيز التنفيذ، لكن نوابا نقلوا عن الخصاونة القول أن الاجراءات ستكون "بسيطة جدا".

تصريحات الحكومة حول قرارات مرتقبة خففت من حدة توتر الشارع والتجار الذين ينظرون إلى شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر موسما تجاريا قد يعوضهم عن الخسائر التي تكبدوها خلال العام الماضي والربع الاول من العام الحالي.

لكن آمال الأردنيين بانفراج قريب يعيد الى رمضان اجواءه المعتادة تبددت بعد تسريبات نيابية تفيد بأن المنشآت ستفتح لمدة ساعة ونصف فقط بعد الافطار، ثم يعود الحظر الجزئي على المواطنين عند العاشرة مساء، اضافة الى استمرار حظر الجمعة.

حاس الحكومه تستغبينا ك

شعب تفكرنا طلاب صف اول.

اذا ما عندك جراءه تعمل إجراءات لا تحكي عنها#حمزه_مش_امير_حمزه_وطن10#الاجراءات_التخفيفيه — خالد الشمري (@kaal18ed) April 27, 2021

لسان حال الناس يقول، "كأنك يا ابو زيد ما غزيت"، معبرين عن رفضهم لهذه القرارات، إذ يرونها لا تلبي الحاجة الماسة لفتح القطاعات التجارية واتاحة المجال أمام المواطنين للتسوق دون احداث تجمعات وازدحامات تربك المشهد.

اما تجار قطاع الالبسة الذين ابدوا تفاؤلهم في بداية الأمر بعودة الحركة الى القطاع في حال السماح لمتاجرهم بالعمل بعد الافطار، يرون بهذه القرارات عديمة الفائدة، وبل قد تكون خطيرة وبائيا، حيث سيكون أمام المواطن ساعة واحدة فقط لشراء حاجياته ما قد يحدث ازدحاما كبيرا في المتاجر والمولات التجارية اذا سمح لها بالعمل.

طيب صح لازم يكون في ثقة بين الشعب والحكومة صار مارق اكتر من ٤٨ ساعة وفش ولا قرار لحد هسا طلع #الاجراءات_التخفيفيه — Rama Almomani ❤️🇯🇴 (@MomaniRama) April 27, 2021

وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين، الذي نفى التصريحات بشأن الغاء حظر يوم الجمعة وفتح القطاعات حتى الساعة الحادية عشرة ليلا، المح خلال المؤتمر الصحفي في مجلس النواب، غلى أن قرارات الحكومة ورؤيتها بشأن الاجراءات قد تختلف بعد لقاء النواب.

النواب في المجلس دعوا الحكومة إلى فتح كافة القطاعات الاقتصادية، وانهاء كافة اشكال الحظر وخصوصا يوم الجمعة.

يا ألهي كم لبثنا ، شكلوا الاجراءات ع نار هادية. #الاجراءات_التخفيفيه — وسيم الحباشنة🇯🇴 (@WasemHabashneh) April 27, 2021

بدوره قال رئيس اللجنة النيابية المكلفة بتابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بآثار وتداعيات جائحة كورنا، النائب خليل عطية في حديث لراديو البلد، إنه سيتم طرح الثقة بالحكومة في حال كانت القرارات لا تلبي المطالب، مشيراً الى أن القرار الحكومي سيخضع لرقابة مجلس النواب.

كما أوضح أن ما يرشح من أنباء حول القرارات الحومية التخفيفية المرتقبة غير مريحة.

حال الحكومة وتصرفها في اتخاذ القرار بالنسبة للحظر تشبه حال المتعاطي جرعة زائدة لاهي حيه فتعمل و لا هي ميته فتدفن . !#الاجراءات_التخفيفيه — ؏ــبــدﷲ|Abdullah 🇯🇴 (@abd_abuzaid1) April 27, 2021

وأضاف أنه على الحكومة اتخاذ قرارات واقعية غير تخفيفية على المواطن، وذلك بفتح جميع القطاعات مع تشديد الرقابة على الأفراد والمنشآت، وتطبيق البروتوكول الصحي من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

ومع انقضاء يوم الثلاثاء، الذي كان منتظرا ان تعلن فيه قرارات الحكومة الجديدة بشأن القيود، أسقط في يد الاردنيين وانتابتهم حالة من القنوط، وقد عبروا عن ذلك عبر مواقع التواصل التي تربع وسم #الإجراءات_التخفيفية على قائمة الأكثر تداولا فيها.

ولم تخل التعليقات عبر المواقع من السخرية الممزوجة بالفكاهة والكوميديا السوداء.

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