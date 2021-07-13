الأردن يدخل موجة كورونا جديدة ومصر على أعتاب الموجة الرابعة، ووضع متفاقم في تونس

اعلن الاردن الثلاثاء، انه دخل فعليا في موجة جديدة من وباء كوفيد- 19، بينما توقعت مصر الدخول في الموجة الرابعة من الوباء نهاية ايلول/سبتمبر المقبل، في وقت يتواصل الانهيار الصحي في تونس جراء التفشي الكبير للفيروس.

وقال وزير الصحة الاردني فراس الهواري في تصريحات للصحفيين عقب تفقده مستشفى ميدانيا في العاصمة عمان ان حجم ومدى استمرار الموجة الجديدة سيتحدد وفقا ل"القدرات الصحية والتزام المواطنين" باجراءات الوقاية من الوباء.

ونقل موقع "عمون" عن الهواري قوله ان "حجم موجة كورونا الجديدة يحدده التزام المواطنين"، مشيرا الى ضرورة "السير نحو التطعيم وتلقي جرعتي اللقاح"، موضحا أن "الجرعة الثانية تحمي من المتحورات".

وكشف عن ان "85% من الاصابات التي ادخلت إلى المستشفيات أمس (الاثنين) هي من الذين لم يتلقوا اللقاح او تلقوا جرعة اولى حديثة".

وبين الهواري ان "نسب الاشغال في المستشفيات لا تزال مقبولة جدا كون الاصابات لم تبدأ بعد بالارتفاع بشكل كبير"، مشيرا إلى أن "130 مريضا في مستشفى عمّان الميداني والذي يتسع الى 400 مريض".

وقال إن "المتحور الهندي اصبح هو السائد في الأردن وأكثر من 80% من الاصابات في العاصمة ستكون بالمتحور الهندي، لكن مدة هذه الموجة تعتمد على الالتزام والمطاعيم".

وأكد الهواري "انه لم يتم التطرق او طرح العودة الى الحظر او تمديد الحظر الجزئي نهائيا".

مصر والموجة الرابعة

الى ذلك، قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إن "من المتوقع والمحتمل أن تبدأ الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر المقبل، حال وصولها لمصر، إن حدثت".

واوضحت زايد في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" ان هناك الكثير من المحافظات بها صفر إصابات وصفر وفيات، جراء جائحة كورونا، وهذا دليل على انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وهناك 7 مستشفيات فقط هي التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا".

وأضافت وزيرة الصحة: "نواصل الخدمة، ولدينا سعة سريرية كبيرة، وهناك 7 مستشفيات فقط للعزل حاليا، لانخفاض الإصابات بالفيروس بشكل كبير جدا، وهدفنا في هذه الفترة تلقيح أكبر عدد من المواطنين ضد فيروس كورونا، خاصة العاملين في القطاع الصحي وكبار السن".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الاثنين، عن تسجيلها 110 إصابات و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 110 حالات، مقارنة مع 117 في بيانات الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 283212.

وتشهد مصر، حسب البيانات الحكومية، تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تعتبر حصيلة الجمعة الأقل منذ 9 أكتوبر 2020 حينما تم تسجيل 106 حالات.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 13 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16403 أشخاص.

كما أفاد مجاهد بخروج 879 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 219291 شخصا.

مأساة تونس

وفي تونس التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بانها تسجل عدد وفيات هو "الاعلى" في المنطقة العربية والقارة الافريقية، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 106 وفيات و4310 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16494. فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 501923.

وكانت الوزارة قد أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 144 وفاة و6592 إصابة بالفيروس

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية إيف سوتيران في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية ان “الوضع الصحي خطير، وكلّ المؤشرات حمراء”.

وعلّل ذلك بتفشي الفيروس في كل أنحاء البلاد، وهذا “مقلق للغاية”، و”انتشار متحورة دلتا الشديدة العدوى والمتواجدة بكثافة”.

وتشهد بعض الولايات التونسية “اليوم وضعا وبائيا مقلقا للغاية. مثل ما حدث في القيروان (وسط) وسليانة (وسط) وباجة (شمال غرب)، بالإضافة الى تطاوين (جنوب) والقصرين (وسط)”.

واعلنت السعودية الاثنين، انها سترسل حزمة مساعدات طبية لتونس تشمل مليون جرعة لقاح لمساعدتها في السيطرة على التفشي السريع لجائحة كوفيد-19.

وتنضم السعودية بذلك إلى دول عربية أخرى قدمت المساعدة لتونس، التي تواجه انهيار نظام الرعاية الصحية، منها مصر والجزائر والإمارات والكويت وقطر بالإضافة إلى تركيا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين أن المساعدات تشمل أيضا 190 جهاز تنفس اصطناعي ومعدات طبية أخرى.

