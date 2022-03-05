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الأردن يسمح للجالية الأوكرانية بدخول البلاد دون تأشيرات

منشور 05 آذار / مارس 2022 - 11:11
الأردن يسمح للجالية الأوكرانية بدخول البلاد دون تأشيرات

قرّرت المملكة الأردنية الهاشمية السماح لأفراد أسر الجالية الأوكرانية المُقيمة في المملكة وأقربائهم، دخول المملكة دون تأشيراتٍ مسبقة، ومنحهم إقامات مؤقتة لأسباب إنسانية، وضمن إجراءات تُحدّدها الجهات المعنية.

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وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، قرار الحكومة بالسماح بدخول المواطنين الأوكرانيين لأراضي المملكة ضمن إجراءاتٍ ستُنفّذ من خلال الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

 

كلمات دالة:المملكةالمملكة الأردنية الهاشميةالجالية الأوكرانيةأوكرانياتأشيرات

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