بوتين يوجه بإعداد قائمة بالدول التي فرضت عقوبات على روسيا

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة السبت، بإعداد قائمة بالدول التي فرضت عقوبات على بلاده بسبب الهجوم الذي تشنه في جارتها اوكرانيا.

وسيتعين على الحكومة في غضون يومين وضع قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" ضد المواطنين الروس والجهات الروسية، بحسب مرسوم اصدره بوتين بهذا الخصوص.

ويقضي المرسوم بأنه سيحق للشركات الروسية سداد ديونها أمام الدائنين من الدول المدرجة على هذه القائمة بالروبل الروسي.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا، الشهر الماضي.

وتستهدف العقوبات قطاعات عديدة من الاقتصاد الروسي، وشخصيات في القيادة الروسية ورجال أعمال كبارا في روسيا.

وقال بوتين في وقت سابق السبت، إن العقوبات المفروضة على بلاده تعادل "إعلان الحرب"، فيما كان اكد الجمعة، أن بلاده ستستفيد من العقوبات المفروضة عليها من الغرب.

وقال بوتين إن اقتصاد بلاده سيتأقلم مع الوضع الراهن، وقال: "سيتوجب علينا إزاحة بعض المشاريع حانبا للحصول على مزيد من الكفاءات، لكننا سنحل المشاكل التي تواجهنا".

وذهب الرئيس الروسي إلى أبعد من "التأقلم" مشيرا إلى أن موسكو قد "تستفيد" من العقوبات، وقال: "في نهاية المطاف، سنستفيد من هذا (فرض العقوبات) لأننا سنمتلك كفاءات إضافية"، حسب تعبيره.