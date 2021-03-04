الأردن يفتتح قنصليته في الصحراء المغربية (فيديو وصور)

افتتح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، القنصلية العاصمة ل الأردن بمدينة العيون في الصحراء المغربية، بحضور وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة.

ويعتبر الأردن ثالث دولة عربية تفتتح قنصلية لها في الصحراء المغربية، بعد الإمارات والبحرين.

وبلغ عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها في مدينة العيون، منذ العام ما قبل الماضي، 11 قنصلية.

وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي اتفاق الأردن والمغرب على العمل معا، وتفعيل الدور العربي لحل أزمات المنطقة.

وأكد الوزيران تميز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين.

كما أكد وزير الخارجية المغربي على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مضيفا أن افتتاح القنصلية الأردنية في العيون يمثل صفحة مشرقة في تاريخ علاقات البلدين.

وتابع الوزير المغربي: " نفتخر بمواقف الأردن الداعمة للمغرب في حماية وحدة أراضيه على كامل التراب المغربي"

علاقات الأردن والمغرب

ويعود تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والمغرب إلى عام 1956، ويجمع بينهما أكثر من 60 اتفاقية وبروتوكولا وبرنامجا تنفيذيا ومذكرة تفاهم في عدة مجالات، منها الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والضريبة والجمارك.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 32 مليون دولار عام 2017، وانخفض إلى 31 مليون دولار عام 2018، بينما وصل لنحو 20 مليون دولار خلال الأشهر التسعة من 2019.

وتعد المنتوجات النباتية والورق والمواد النسيجية والصناعات الكيميائية من أهم الصادرات الأردنية للسوق المغربية، فيما المستوردات تتركز في الأغذية والمشروبات والمواد النسيجية.

نزاع بين المغرب والبوليساريو

ويشهد إقليم الصحراء منذ 1975 نزاعا بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحول النزاع إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم‎.