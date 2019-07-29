"الأركان" الروسية: مقتل 110 جنود سوريين على يد مسلحي إدلب خلال 4 أشهر

أعلنت هيئة الأركان الروسية، اليوم الاثنين، أن هجمات المسلحين من منطقة إدلب أدت إلى مقتل 110 جنود سوريين و65 مدنيا خلال 4 أشهر

وأفاد رئيس إدارة العمليات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، بأن الإرهابيين مستمرون في محاولة تنظيم الهجمات على قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

وقال: "إن الإرهابيين لا يوقفون محاولات تنظيم هجمات على قاعدة حميميم الجوية. ولهذا الغرض يستخدمون أنظمة راجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار في عمليات القصف".

وصرح أن الأراضي التي تسيطر عليها واشنطن والتحالف الدولي بمنطقة الفرات بسوريا شهدت 300 عملية إرهابية قتل فيها 225 شخصا، وذلك خلال شهري يونيو ويوليو.