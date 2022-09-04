الأزهر يخالف جمهور الفقهاء ويفتي بإلزام المراة خدمة زوجها

أفتى الأزهر الشريف الاحد، بإلزام المرأة خدمة زوجها وإرضاع اطفاله، مخالفا بذلك جمهور فقهاء المسلمين، الذين سبق ان افتوا بعدم وجوب ذلك عليها.

وكان الجدل قد تفجر مؤخرا حول إلزام الزوجة بهذه المهام عقب تصريحات لاستشارية العلاقات الأسرية هبة ققطب التي اكدت أنه ”لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة على الالتزام بالطهي لزوجها دون مشاركة أو تبادل للأدوار“.

وساق اخرون في خضم الجدل الدائر مسألة ارضاع الاطفال، وما اذا كانت هي الاخرى ملزمة ام لا؟، ليتبين ان جمهور فقهاء المسلمين (الشافعية والحنابلة وبعض المالكية) قد افتوا منذ مئات السنين بأن خدمة الزوجة وارضاعها اولادها ليسا ملزمين لها شرعا.

وشذ جمهور المالكية الذين قالوا ان على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة (المنزلية) التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها "إلا أن تكون من أشراف الناس"، حيث انها في هذه الحالة "لا تجب عليها الخدمة، إلا أن يكون زوجها فقير الحال".

والاحد، قام الأزهر بعد مطالبات وضغوط بإصدار بيان يتضمن فتوى استند فيها الى الرأي الفقهي الشاذ، والذي يعتبر خدمة المرأة زوجها وارضاع اطفاله أمرا "ملزما شرعا".

وبعد مقدمة مطولة حول الزوجية والتعاون بين الرجل والمرأة في البيت وتكاملية أدوارهما، خلص البيان الى القول انه "جرى العرف بقيام المرأة على خدمة زوجها وأولادها، وهو كالشَّرط المُلزِم"، مضيفا ان إرضاع أولادها هو ايضا أمر "مُلزم كالشرط“.

واعتبر الأزهر انه ”لا يليق بقدسية الزواج ومكانة الزوجة فيه أن تُعامل معاملة الأجير في أسرتها، بأن تُفرض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزّوج واجب النفقة بالمعروف لها ولأولادهما“.

واضاف ان ”للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على أدوار ومهمات حياتهما وفق ما رأيا، وفي حال الاختلاف يرد الأمر المتنازع فيه للشرع الشريف والأعراف المستقرة التي لا تخالفه، والحقوق الزوجية متشابكة ومرتبة على بعضها“.

وكان الجدل نفسه قد تفجر عام 2003، عندما اكد مفتى مصر السابق علي جمعة ان "للزوجة الحق في تقاضيها أجراً على إرضاع وليدها بنص قول الله تعالى «فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن»".

واشار جمعة في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" في حينه الى ان بعض الفقهاء افتوا بان "على الزوج ان يحضر لزوجته خادمة للمعاونة في أعمال المنزل لأنها ليست ملزمة" بذلك.