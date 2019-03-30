الأسرى الفلسطينيون يستعدون لإضراب مفتوح عن الطعام

الحركة الأسيرة قررت الدخول بإضراب مفتوح عن الطعام

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدروة فارس، إن الحركة الأسيرة قررت الدخول بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على استمرار إدارة سجون الاحتلال تركيب أجهزة تشويش داخل السجون.

وقال فارس في حديث مع ” القدس العربي”، إن “الحركة الأسيرة بدأت بخطوات تصعيدية تدريجية بحل التنظيمات الداخلية في السجون، وثم أعلنت ان الخطوة الثانية ستبدأ بالإضراب المفتوح عن الطعام من بداية 7 أبريل القادم، وستشمل إضراب أسرى جميع الحركات الفلسطينية في مختلف السجون عن الطعام.”

وأشار إلى ان الإضراب سيبدأ بالأطر القيادية، وبعد 10 أيام سينضم آخرون للإضراب، حيث سيشارك أكثر من 2000 أسير بالإضراب المفتوح عن الطعام، وهو ما سيهدد حياة العشرات منهم.

وبين ان الأوضاع ما زالت متوترة داخل السجون، حيث ما زالت وحدات القمع الإسرائيلية المختلفة متواجدة داخل سجن النقب.

ويتواجد الآن نحو 6000 اسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، وقبل عامين (2017) خاض الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام، أدى الى التصعيد في مختلف مناطق الضفة الغربية، وانتهى بعد 40 يوما باستجابة مصلحة السجون لمطالب الأسرى المتمثلة بتحسين أوضاع الاعتقال، والسماح للأهالي بزيارة أبنائهم داخل السجون.