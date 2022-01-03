الأسير أبو هواش 140 يوما من الإضراب والفصائل تحذر الاحتلال

اعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن تراجعا خطيرا طرأ على الوضع الصحي المتدهور للأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 140 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري.

حياة ابو هواش في خطر

وأضافت الهيئة أن حياة الأسير أبو هواش باتت تقترب من الموت مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة الصعبة، وأن الأطباء في المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية وفاته بشكل مفاجئ.

ابو هواش: غيبوبة متقطعة

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الهيئة حسن عبد ربه في تصريح صحفي، الإثنين، أن الأسير أبو هواش يتعرض لغيبوبة متقطعة، نتيجة الإضراب عن الطعام ، ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء قد يتعرض للوفاة في أى لحظة.

مطالب للمنطمات العالمية للتدخل

وحمّلت هيئة شؤون الأسرى، الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير أبو هواش، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها في إنقاذ حياته وعدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية. مشيراً الى الجهود التي تبذل على المستوى الرسمي الفلسطيني وأخرى دولية تبذل للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو هواش.

قدورة فارس: يحذر من ردة فعل شعبية

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن الإعلام الإسرائيلي يتحدث بشكل مخالف عن التقارير الصحية الصادرة عن أكثر من جهة، بما فيها المستشفى التي يتواجد فيها الأسير هشام أبو هواش، بأن حياته مهددة في كل لحظة.

ونقل تلفزيون الغد الاماراتي عن قدورة فارس، أن الحركة الأسيرة تتابع التطورات، وفي حالة وقوع مكروه للأسير أبو هواش فستكون ردة الفعل غير مسبوقة، لأن التجاهل والتنكّر الذي أبداه الاحتلال للأسير أبو هواش كان غير مسبوق أيضا.

ونظم عدد من الفلسطينيين وقفة بوسط مدينة رام الله للمطالبة بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة أبو هواش.

البطش: الاحتلال يحرق الوقت في ملف حرية الأسير أبو هواش



من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم الإثنين، إن الاحتلال يحرق الوقت في ملف حرية الأسير هشام أبو هواش عبر مماطلته وتسويفه مع كل الجهود التي تبذل من كل الأطراف الإقليمية والدولية الحريصة على إنقاذ حياته.

وأوضح القيادي البطش في ،تصريح صحفي، أن الاحتلال يشد حبل القتل والاغتيال حول عنق الأسير هشام أبو هواش كي يفقده حياته بصمت في محاولة للانتقام من كرامة الأسرى وكسر إرادتهم.

وطالب البطش بتحرك شعبي في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل المحتل، والضغط على المستوطنين بإغلاق الطرق بالمتاريس والإطارات المشتعلة دفاعاً عن الأسرى” مبيناً أن الأمر تجاوز قضية الأسير هشام أبو هواش إلى ما هو أبعد من ذلك.

وقال، إن دولة الاحتلال تسعى لمعاقبة كل الشعب الفلسطيني في قضية الأسير هشام، مما يتطلب منا جميعاً المشاركة الفاعلة وتلبية كل دعوة للمشاركة بالفعاليات الجماهيرية لإنقاذ حياة هشام أبو هواش”.

القوى الفلسطينية تحذر

وكانت القوى الوطنية والإسلامية، دعت جماهير الشعب الفلسطيني، في كل أماكن تواجده، إلى إعلان حالة الغضب وإطلاق هبة شعبية لدعم ومساندة الأسير أبو هواش الذي يخوض إضرباً مفتوحاً عن الطعام لليوم 140 على التوالي، في ظل تدهور خطير في حالته الصحية.

وأكدت القوى والفصائل الفلسطينية، أن الأسير أبو هواش دخل مرحلة خطر الموت نتيجة تدهور وضعه الصحي وإضرابه عن الطعام دفاعاً عن الأسرى.

ودعت الجاليات الفلسطينية للتظاهر أمام السفارات ومقار الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بالتحرك لإنقاذ الأسير أبو هواش.

الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للتدخل

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي التدخل السريع من أجل إنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 139 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحه فوراً من أجل معالجته وإنقاذ حياته من خطر الموت.

وحمّلت الوزارة في بيان لها أمس الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياته وحياة الأسرى المضربين عن الطعام، وتجاهلها المقصود والمتعمد لوضعه الصحي خاصة في ظل تكرار ظاهرة الاعتقال الإداري المرفوضة قانونياً وإنسانياً وسياسياً.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها معاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية.