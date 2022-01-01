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مصر تتدخل لانقاذ حياة الاسير ابو هواش المضرب منذ 138 يوما

منشور 01 كانون الثّاني / يناير 2022 - 03:30
138 يوما اضراب عن الطعام
138 يوما اضراب عن الطعام

تحدثت مصادراعلامية عبرية عن اتصالات تجريها المخابرات المصرية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ودعت القاهرة للتعامل مع قضية الاسير الفلسطيني هشام ابو هواش الذي دخل يومه الـ 138 مضربا عن الطعام وباتت حالته غاية في الخطورة.

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المخابرات المصرية تدعو اسرائيل لضبط النفس

وقالت المصادر ان التقدير المصري يرى أن عملية إطلاق الصاروخين مؤخرا من قطاع غزة ربما كانت بمثابة جس نبض من جانب حركة الجهاد، استباقًا للحظة التي باتت قريبة خاصة بمصير أبو هواش، في وقت يقف الجميع فيه على حافة انفجار قريب إذا لم يتم ضبط النفس من جانب الأطراف كافة”، مؤكدة أن الجانب المصري “أطلق نداءً لمسؤولي الاحتلال بضرورة التعامل بشكل أكثر مرونة في قضية الأسير أبو هواش”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة قبالة سواحل تل أبيب. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة، وسقطت قبالة سواحل “غوش دان”، ولم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض.

ابو هواش في وضع صحي حرج

الى ذلك نقل نادي الأسير الفلسطيني عن المحامي جواد بولس أن الاسير في سجون إسرائيل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138 يوما، يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأنه في حالة حرجة للغاية.
وبين بولس أنه استنادا إلى تقرير طبي صادر عن أطباء لحقوق الإنسان أرفقوا فيه ملاحظات أساسية ومهمة تتمثل برفض الطاقم الطبي في المستشفى بتزويدهم بمعلومات عن الوضع الصحي لهشام، إضافة إلى عدم قدرة الأطباء الذين قاموا بزيارته، باستيعاب تصرف الأطباء في المستشفيات السابقة بموافقتهم بإعادته إلى السجن، رغم إقرار التقارير بخطورة وضعه الصحي، وأبدوا نوع من الاستغراب والدهشة، علاوة على الإشارة إلى البديهيات الطبية العالمية والمحلية أن المعتقل الذي يتجاوز إضرابه اليوم الـ55، عمليا هو بحالة مواجهة للموت الفجائي، ويجب أن يبقى في المستشفى.

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138 يوما اضراب عن الطعام

وكان نادي الأسير قد وجه نداءه مجددا لكافة جهات الاختصاص ولكافة المستويات بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياته قبل فوات الآوان، مشددا على أن المعركة التي يخوضها أبو هواش هي معركة من أجل كل فلسطينيّ واجه ويواجه هذه سياسة الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن المعتقل أبو هواش البالغ من العمر (40 عاما) من دورا/ الخليل، وهو معتقل إداريا في الـ27 من شهر أكتوبر عام 2020. وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

كلمات دالة:هشام ابو هواشفلسطينالاسرى الفلسطينيينمصرغزةالجهاد الاسلامي

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