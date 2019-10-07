الأسير المحرر د. حمدونة يطرح خطة استراتيجية لدعم الأسرى المضربين

طرح الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة خطة استراتيجية لدعم الأسرى المضربين عن الطعام في ظل تدهور حالتهم الصحية وتجاهل إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية لمطالبهم بعد ما يقارب من الثلاث شهور على اضرابهم المستمر، وتمنى على المؤسسات الرسمية والأهلية والحقوقية والاعلامية الفلسطينية والعربية والدولية والقوى الوطنية والاسلامية للتعاطى ما أمكن مع بنودها لانقاذ حياة الأسرى المضربين قبل فوات الأوان ، والتى تتمثل ب :

1 - تفعيل دور وزارة الخارجية الفلسطينية والايعاز للسفراء والملاحق الدبلوماسية للاجتماع بالمنظمات الحقوقية والانسانية ، ووضعهم في صورة ما يجرى مع الأسرى و التعريف بمطالب المضربين والاعتقال الإداري وانتهاكات دولة الاحتلال بحق الأسرى .

2 - الايعاز من قبل وزارة التعليم الفلسطيني بتخصيص ساعة أو حصة دراسية في المدارس والجامعات الفلسطينية للتعريف بقضية الأسرى ومطالب المضربين عن الطعام والاعتقال الإداري وانتهاكات دولة الاحتلال بحقهم .

3 - الايعاز من قبل وزارة الأوقاف الفلسطينية بتخصيص خطبة الجمعة عن الأسرى الفلسطينيين والواجب الديني بأولوية مساندتهم حتى الحرية .

4 - أهمية اجتماع لجنة القوى الوطنية والاسلامية في فلسطين ( الضفة وغزة وال 48 ) والشتات للخروج مسيرات دعم حاشدة للأسرى المضربين .

5 - مناشدة المتضامنين والأصدقاء في العالم وخاصة في دول متنفذة بالقرار للتعريف بانتهاكات دولة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين وكشف زيف الديمقراطية وحقوق الانسان التي تدعيها ( اسرائيل ) بوجود قوانين طوارئ والعمل بمقتضاها والمخالفة للديمقراطية وحقوق الانسان . 6 - عقد مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ومطالبة وحث وسائل الاعلام والصحفيين الفلسطينيين والعرب والدوليين بالتركيز على قضايا الأسرى والمضربين .

7 - دعوة الشخصيات والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى والمؤسسات الحقوقية لمناقشة الأفكار والرؤى ووضع استراتيجية خاصة بدعم الأسرى .

8 - مسيرات محمولة تنطلق من الصليب الأحمر وترفع صور الأسرى المضربين وتجوب المدن الفلسطينية .

9 - حملة الكترونية شبابية بلغات مختلفة ، وانشاء صفحة خاصة بالمضربين للتغريد ودعم الأسرى عبر السوشيال ميديا والاستفادة من فئة الشباب في هذا المجال .

10 - وفد مختص بقضايا الأسرى يزور المنظمات والشخصيات والمؤسسات الدولية لاطلاعهم على آخر أخبار الأسرى والخطورة التى تقع على حياتهم والطلب بتشكيل حالة ضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم .

11 - الطلب بتخصيص ملحق للصحف الفلسطينية والعربية ما أمكن على غرار الصحف الجزائرية للتعريف بقضايا الأسرى المضربين .

12 - موجة اذاعية مشتركة فلسطينية ( وعربية ما أمكن ) للتعريف بالمضربين والاعتقال الإداري وانتهاكات دولة الاحتلال .

13 - دعوة للفضائيات الفلسطينية ( والعربية ما أمكن ) لتوحيد البث ووضع " لوجو " خاص بالأسرى لمدة ساعتين بموجة مشتركة للتعريف بمطالب المضربين والاعتقال الإداري وانتهاكات دولة الاحتلال بحق الأسرى .

14 - عقد جلسة في نقابة المحامين وعبر الفيديو كونفرنس مع اتحاد المحامين العرب ولجنة فلسطين الخاصة بالأسرى للوصول لآلية ضغط قانونية على الاحتلال في المحاكم الدولية .

