الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن

أكد تقرير للأمم المتحدة، صدر الخميس، اعتُقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب، خالد باطرفي، قبل أشهر عدّة.

وأعد التقرير الأممي فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة وأرسِل لمجلس الأمن.

وأشار إلى أنّ باطرفي الذي تولّى قيادة تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب قبل عام اعتُقل خلال "عمليّة في مدينة الغيضة في محافظة المهرة في تشرين الأوّل/ أكتوبر".

وأفاد بأن العملية ذاتها أدت أيضا إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي.

والتقرير الصادر عن الفريق المتخصص بمراقبة الجماعات المتطرفة هو أول تأكيد رسمي لاعتقال باطرفي بعد تقارير غير مؤكدة.

ولم يكشف التقرير عن مكان تواجد باطرفي ولا عن تفاصيل أخرى للعملية.

لكن المركز الأمريكي لمراقبة المواقع الجهادية "سايت"، أشار في تشرين الأول/ أكتوبر إلى "تقارير غير مؤكدة" عن اعتقال باطرفي على أيدي قوات الأمن اليمنية، ومن ثم تسليمه إلى السعودية.

وباطرفي سعودي الجنسية، تم تنصيبه خلفا لقاسم الريمي، الذي اغتيل في غارة أمريكية مطلع شباط/ فبراير 2020، في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وفي كانون الثاني/ يناير 2017، وضعت الخارجية الأمريكية خالد باطرفي على قائمة "الإرهابيين العالميين"، وحظرت أصوله وممتلكاته في الولايات المتحدة، ومنعت الأمريكيين من التعامل معه.

الجدير بالذكر أن خالد باطرفي، برز بشكل أكبر، بعد فراره من سجن المكلا عام 2015، رفقة نحو 300 شخص آخر.

وظهر باطرفي ناطقا ومتحدثا باسم التنظيم خلال السنوات الماضية، كما بث التنظيم فيديوهات له يتحدث بها عن قضايا المنطقة (فلسطين، سوريا) وغيرها.

وكانت الولايات المتحدة، وبعد يومين فقط من إعلان مقتل الريمي، وضعت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات توصل إلى باطرفي.