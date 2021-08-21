الأمم المتحدة تلغي جسرا جويا لنقل المرضى عبر مطار صنعاء

الغت الأمم المتحدة جسرا جويا كان التحالف العربي اعلن تسييره العام الماضي بهدف نقل المرضى اليمنيين عبر مطار صنعاء التي تسيطر عليها حركة "أنصار الله" الحوثية، وذلك بحسب ما قال مسؤول في الحركة السبت.

وقال مطهر الدرويش رئيس اللجنة الطبية العليا مسؤول الجسر الطبي في صنعاء، في تصريح لقناة "المسيرة" الناطقة باسم الحركة إن "منظمة الصحة العالمية أبلغتنا بإلغاء الجسر الطبي الجوي على مطار صنعاء الدولي نتيجة لظروف مادية تمر بها المنظمة الأممية، وذلك بعد عام من إعلان تعليقه وتسجيل آلاف الحالات المرضية المستعصية".

وأضاف: "هناك تقريبا 10 آلاف حالة مرضية تعرضت للوفاة من ضمن 35 ألف حالة تم تسجيلها ضمن الجسر الطبي المتوقف للأمم المتحدة".

من جهته، أعلن مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، استقبال أكثر من 5000 رحلة أممية منذ إغلاقه قبل خمسة أعوام.

وأضاف أن "معظم الرحلات الأممية على مطار صنعاء الدولي منذ إغلاقه أمام الرحلات المدنية أتت لأغراض خاصة بالموظفين الأمميين وأهاليهم، وهناك رحلات تحمل مساعدات غذائية تقدر بالكيلو ومنها طائرات مساعدات إنسانية على متنها 10 كيلو غرامات فقط من المساعدات".

وذكر أن "المنظمات الأممية لم تسمح بترحيل أي حالة مرضية ضمن رحلاتها المتوالية على مطار صنعاء الدولي"، مضيفا: "هددت إحدى المنظمات بإيقاف نشاطها في حال إصرار وزارة الصحة على ترحيل أي حالة مرضية مستعصية ضمن رحلاتها إلى الخارج".