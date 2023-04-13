الإفراج عن 17 إيرانيا انتهكوا مياه قطر الإقليمية

البوابة - أفرجت السلطات القطرية، عن 17 إيرانيا تم احتجازهم بسبب انتهاكهم للمياه الإقليمية، عن طريق الخطأ.

وعبر حسابه على "تويتر"، أفاد حميد دهقاني السفير الإيراني لدى الدوحة، بأنه تم الإفراج عن 17 مواطنا إيرانيا انتهكوا بالخطأ المياه الإقليمية القطرية، بعد جهود بذلتها طهران بمساعدة السلطات القطرية.

وقال دهقاني: "المفرج عنهم توجهوا مع قواربهم إلى إيران، بعد الإفراج عن قواربهم المحتجزة".

وتخطط إيران لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي ‏من الحقول الواقعة في مياه الخليج، وفقا لتصريحات مسؤول في وزارة البترول الإيرانية.

با تلاش همکاران و مساعدت مسئولان قطر، هفده تن از هموطنان بازداشت شده که به اشتباه، وارد آب های قطر شده بودند، امروز پس از آزادی، با قایق های رفع توقیف شده خود، عازم کشورمان شدند. با آنکه این عزیزان جرم و خطایی مرتکب نشده بودند، برای احتیاط بیشتر تصاویر با وضوح کم منتشر شد. pic.twitter.com/Kog58cPJN2 — Hamid Dehghani (@hamidehghani) April 11, 2023

وستستثمر في شركة "بارس" للنفط والغاز، مليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة، لتطوير 4 حقول غاز في الخليج، حسب إسماعيل أميري، الذي يقود قسم مشاريع التطوير في الشركة.

وقال أميري، إن "الحقول المزمع تطويرها هي: كيش وفرزاد وبلال والمرحلة 11 والمرحلة 14 من جنوب فارس، الذي يعد أكبر حقل غاز في العالم يقع على الحدود البحرية بين إيران وقطر".