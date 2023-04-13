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الإفراج عن 17 إيرانيا انتهكوا مياه قطر الإقليمية

تاريخ النشر: 13 نيسان / أبريل 2023 - 11:48
الإفراج عن 17 مواطنا إيرانيا انتهكوا بالخطأ المياه الإقليمية القطرية
الإفراج عن 17 مواطنا إيرانيا انتهكوا بالخطأ المياه الإقليمية القطرية

البوابة - أفرجت السلطات القطرية، عن 17 إيرانيا تم احتجازهم بسبب انتهاكهم للمياه الإقليمية، عن طريق الخطأ.

وعبر حسابه على "تويتر"، أفاد حميد دهقاني السفير الإيراني لدى الدوحة، بأنه تم الإفراج عن 17 مواطنا إيرانيا انتهكوا بالخطأ المياه الإقليمية القطرية، بعد جهود بذلتها طهران بمساعدة السلطات القطرية.

وقال دهقاني: "المفرج عنهم توجهوا مع قواربهم إلى إيران، بعد الإفراج عن قواربهم المحتجزة".

وتخطط إيران لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي ‏من الحقول الواقعة في مياه الخليج، وفقا لتصريحات مسؤول في وزارة البترول الإيرانية.

وستستثمر في شركة "بارس" للنفط والغاز، مليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة، لتطوير 4 حقول غاز في الخليج، حسب إسماعيل أميري، الذي يقود قسم مشاريع التطوير في الشركة.

وقال أميري، إن "الحقول المزمع تطويرها هي: كيش وفرزاد وبلال والمرحلة 11 والمرحلة 14 من جنوب فارس، الذي يعد أكبر حقل غاز في العالم يقع على الحدود البحرية بين إيران وقطر".

كلمات دالة:قطرإيران

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