الإكوادور تعلن الطوارئ بعد اغتيال مرشح رئاسي على الهواء مباشرة

اعلنت الاكوادور الخميس، حالة الطوارئ في انحاء البلاد لمدة شهرين، وذلك غداة اغتيال مرشح رئاسي بالرصاص بعد مشاركته في مهرجان انتخابي في العاصمة كيتو، وذلك في مشهد وثقته عدسات الكاميرات.

على ان رئيس الإكوادور غييرمو لاسو اكد في خطاب عبر يوتيوب ان انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها المقرر رغم الحادث الذي هز البلاد.

وقال لاسول انه تم اعلان التعبئة في صفوف الجيش على مستوى البلاد من اجل ضمان الهدوء وأمن المواطنين وكذلك اجراء انتخابات حرة وديموقراطية في 20 الجاري.

وبدورها ايضا، اكدت ديانا اتاماينت المسؤولة في المجلس الانتخابي الوطني في اعلان مشترك مع لاسو، انه بموجب التفويض الدستوري القانوني، تم الابقاء على الانتخابات العامة المبكرة في موعدها المقرر.



وكان مقطع فيديو وثق لحظة اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيافيسينسيو بالرصاص مساء الاربعاء، بعد مشاركته في مهرجان انتخابي في قاعة رياضية في شمال العاصمة ضمن حملته الانتخابية.

Vídeo que registrou o momento em que o candidato presidencial do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado. pic.twitter.com/LTTOt97NtV — Vilmar Starke (@StarkeVilmar) August 10, 2023

ولاحقا، اكد وزير داخلية الاكوادور خوان زاباتا مقتل المرشح الوسطي فيافيسينسيو (59 عاما)، فيما توعد رئيس البلاد عبر تغريدة في منصة X، بان لا تمر الجريمة التي وصفها بانها "صدمت البلاد" من دون عقاب.

واعتبر لاسو ان "الجريمة المنظمة ذهبت بعيد جدا" بعد هذا الاغتيال.

قالت وسائل اعلام ان مجموعة اجرامية تطلق على نفسها "لوس لابوس" اي الذئاب، والتي تضم نحو ثمانية الاف مسلح، اعلنت مسؤوليتها عن اغتيال فيافيسينسيو.

وسبق ان تلقى فيافيسينسيو تهديدات بالقتل في الاونة الاخيرة، فيما قال حزبه ان مسلحين هاجموا مقره في العاصمة.

نشرت حسابات ما قالت انه تسجيل فيديو تعلن فيه مجموعة الذئاب مسؤوليتها عن اغتيال فيافيسينسيو

وفق الاستطلاعات، يحل الصحافي فيافيسينسيو (59 عاما) في المرتبة الثانية بين ثمانية مرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجرى دورتها الأولى في 20 آب/اغسطس.



وقال مكتب المدعي العام في الإكوادور عبر منصة X، إن مشتبها به توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة عقب حادثة الاغتيال، مشيرا الى ان الشرطة تتابع الاجراءات في هذه الاونة.

واضاف المكتب ان مرشحة للانتخابات البرلمانية وثمانية اشخاص اخرين بينهم شرطيان اصيبوا خلال الهجوم.