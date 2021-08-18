الإمارات تؤكد استقبال أشرف غني وعائلته "لاعتبارات إنسانية"

أكدت الإمارات الأربعاء، ان الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته موجودون على أراضيها، بعدما استقبلتهم "لاعتبارات إنسانية" إثر فرارهم من بلادهم مع سيطرة حركة طالبان على الحكم فيها الأحد.

وقال بيان لوزارة الخارجية الاماراتية أن الدولة الخليجية "استقبلت الرئيس أشرف غني واسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية".

ولم يكن مكان تواجد غني معروفا منذ فراره من العاصمة الافغانية كابل الأحد في وقتٍ أحكمت الحركة طوقها على العاصمة التي دخلها مقاتلوها واستولوا على القصر الرئاسي.

وكان غني كتب في حسابه على فيسبوك غداة فراره: "انتصرت طالبان بعدما احتكمت إلى السيف والبنادق وهي مسؤولة الآن عن شرف الحفاظ على بلادها"، مؤكّداً أنّه غادر بلاده لتجنيبها "إراقة الدماء" لأنّ "عدداً كبيراً من المواطنين كانوا سيُقتلون" والعاصمة "كانت ستدمّر" لو بقي فيها.

وسرت تكهنات حينها حول تواجده في أوزبكستان، وطاجيكستان، وسلطنة عمان، إلى أن أكدت الإمارات استضافته الأربعاء.

ولن تكون هذه المرة الاولى التي تستضيف فيها الدولة الخليجية الثرية مسؤولين سابقين أو اقرباء لهم بعد الاطاحة بهم من السلطة.

بيان عن الرئيس أشرف غني.https://t.co/I3YWLeXTyH — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) August 18, 2021

والإمارات واحدة من ثلاث دول اعترفت بنظام حكم طالبان بين عامين 1996 و2001 حين أطاحت بها الولايات المتحدة.

وفي 2017، استضافت الامارات رئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناوترا الذي حكم عليه بالسجن غيابيا لخمس سنوات.

كما اضطر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس مغادرة بلاده في الثالث من آب/أغسطس 2020 إلى الإمارات ليعيش حياة مترفة في منفاه بسبب تحقيقات بالفساد.