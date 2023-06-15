الإمارات قبله فائقي الثراء في العالم.. ارقام مخيفة

غدت الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول العالم من حيث اجتذاب فائقي الثراء الذين توافدوا إليها بأعداد كبيرة خلال العام الماضي.

وأشارت صحيفة البيان الإماراتية عن تقرير حول "هجرة الثروات الشخصية لعام 2023" وهو الصادر عن شركة "هنلي آند بارتنرز" أن الإمارات تصدرت العالم في استقطاب فائقي الثراء خلال العام الماضي.

ووصل عدد الأشخاص الذين توافدوا إلى من أجل العيش الدائم إلى 5200 شخصية ثرية.

ووفقا للتقرير فقد أصبحت الإمارات الدولة الوحيدة التي تجاوز فيها عدد الأشخاص الذين يتمتعون بثروة طائلة، والذين تدفقوا إليها خلال العام الماضي، 5000 شخص.

أما في المرتبة الثانية فجاءت أستراليا بعد أن استقطبت 3800 شخص من فئة الأثرياء، فيما حظيت سنغافورة في المركز الثالث بعد أن جذبت 2900 شخص.

ولفت معدو التقرير أن دولة الإمارات العربية فاقت جميع التوقعات في عدد فائقي الثراء الذين استقطبتهم في العام 2022، حيث توقع التقرير توافد 4000 فقط.

تجدر الاشارة إلى أن مجموع ثروات مليارديرات الكوكب والبالغ تعدادهم 2640 مليارديرا انخفض إلى 12.2 تريليون دولار في العام 2023.

بينما تضم القائمة 21 مليارديرا عربيا تفاوتت ثرواتهم بين الارتفاع والانخفاض، خلال العام الماضي، فيما نجح بعضهم بالحفاظ على استقرار ثروتهم.

وتشمل القائمة مليارديرات من جمهورية مصر ولبنان والجزائر والمغرب ودولة الإمارات فيما تم استبعاد المليارديرات من السعودية من قائمة فوربس لأثرياء العالم 2023، وذلك للعام السادس على التوالي.