الاتحاد الأوروبي يرحب بتبني "الصحة العالمية" لمشروع قراره بشأن كورونا

رحب الاتحاد الأوروبي بتبني الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية مشروع القرار المقدم من دول ومؤسسات الاتحاد حول مواجهة "كوفيد 19" بعد توافق المشاركين خلال اجتماع افتراضي في جنيف.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك أصدره كل من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل والمفوضة المكلفة بشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس.

وأشار البيان إلى أن توافق 195 دولة على مشروع القرار الأوروبي يدل على أن التعاون الدولي بات الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى للتصدي لوباء "كوفيد 19" الذي لا يعرف الحدود.

وأثنى المسؤولان الأوروبيان على الدور الريادي الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في التعامل والاستجابة للوباء.

ولفت المسؤولان الأوروبيان النظر إلى أن الاتحاد الأوروبي قد نجح بجمع مبلغ 7.4 مليار يورو من مختلف الأطراف الدولية من أجل البحث عن علاجات ولقاحات للوباء، مشيرين إلى أنه في المستقبل يتعين استخلاص الدروس من هذا الوباء.

ونوه بوريل وكيرياكيدس بأهمية العمل عندما يـأتي الوقت المناسب على اجراء تحقيق مستقل لمعرفة منشأ الوباء وكيفية انتشاره.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان أكد في وقت سابق على ضرورة عدم لوم أي طرف والتركيز على حشد الجهود لمحاربة الفيروس، مشددا على أن التعاون الدولي هو أفضل سبيل لمحاربة وباء كوفيد وباقي الأوبئة، وفق تعبير مسؤوليه. (وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء)