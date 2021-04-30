الاتحاد الأوروبي يعرب عن خيبة أمل شديدة بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله الشديدة إزاء تأجيل الانتخابات الفلسطينية،التي كانت مقررة الشهر المقبل، وطالب بتحديد موعد جديد، دون تأخير.

جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل.

وقال البيان إن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية البرلمانية والرئاسية الأولى منذ عام 2006، والتي كانت مقررة في أيار/ مايو وتموز/ يوليو، مخيب للآمال بشدة.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي لطالما أعرب عن دعمه لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة بمشاركة جميع الفلسطينيين.

وتابع بالقول: “نؤمن إيمانا راسخا بأن المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية القوية والشاملة والخاضعة للمساءلة والعاملة والقائمة على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، ضرورية للشعب الفلسطيني وللشرعية الديمقراطية، وفي نهاية المطاف، لحل الدولتين”.

وأضاف: “نشجع بقوة جميع الأطراف الفلسطينية على استئناف الجهود للبناء على المحادثات الناجحة بين الفصائل خلال الأشهر الأخيرة. يجب تحديد موعد جديد للانتخابات دون تأخير”.

وأوضح: “نكرر دعوتنا لإسرائيل من أجل تسهيل إجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. ويدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس في هذه الفترة الحساسة”.

ويواصل الاتحاد الأوروبي الاستعداد للعمل مع الأطراف المعنية لتسهيل أعمال مراقبة التكتل لأي عملية انتخابية، بحسب البيان. (د ب أ)