"الاتحاد الروسي" يتلقى دعوة لمراقبة الانتخابات الرئاسية السوريه

أعلن مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الجمعة، أنه تلقى دعوة رسمية للإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا، وأنه سيشكل وفدا للقيام بهذه المهمة.

وقال رئيس اللجنة الدولية التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، إنه سيتم تشكيل مجموعة من المراقبين في وقت لاحق.

وفي وقت سابق أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن استعدادها لإرسال مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا المقرر إجراؤها يوم 26 مايو المقبل.

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا في 26 مايو، حيث تقدم 51 مرشحا للمشاركة بينهم رئيس الدولة الحالي بشار الأسد.

وسيتمكن المرشحون الذين يحصلون على 35 صوتا على الأقل من المشاركة في السباق الرئاسي. (نوفوستي)